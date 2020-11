A produção de A Fazenda 12 preparou uma das provas mais divertidas e elaboradas dessa temporada. A Prova do Fazendeiro Roça 8 consagrou Biel, que foi mais rápido e ágil nas etapas, que não eram fáceis e envolviam agilidade, pontaria e um pouco de força.

Mateus Carrieri ficou em ligeira desvantagem mas lutou até o fim para conseguir vencer as etapas necessárias da Prova do Fazendeiro Roça 8. Tays Reis foi a que ficou em último lugar da dinâmica, a cantora não conseguiu ter boa pontaria e sofreu para lidar com estilingues gigantes. Agora ela, Mateus e Juliano disputam a votação do público para decidir quem continua no jogo.

Prova do Fazendeiro Roça 8 Consagra Biel Como Líder da Semana

Não foi uma prova fácil, mas foi uma das dinâmicas mais bem elaboradas e até bonitas, esteticamente falando. A Prova do Fazendeiro Roça 8, novamente exigiu habilidade, pontaria e rapidez. Para começar o peão tinha que primeiro acertar dois alvos, um de cada lado para liberar duas rampas. Para isso, Tays, Biel e Mateus usaram bolas em um estilingue gigante, e tiveram que provar que são bons de mira.

Na sequência, cada peão tinha que seguir uma pequena passarela com obstáculos, segurando um carrinho de mão e posiciona-lo de baixo de uma das estações. Seguindo as etapas da Prova do Fazendeiro Roça 8, os peões tinham que quebrar três tijolos de cada vez, em cima da estação de forma que seus cacos caíssem pela frestas da plataforma. Para isso eles tinham que espatifar os tijolos com o pé.

Depois disso, os peões desciam pela rampa, pegavam os carrinhos de mão, voltavam pelo trecho com pequenos obstáculos e subiam a outra rampa para então virar o carrinho de mão com os cacos dos tijolos em outra plataforma, que conforme o peso, liberaria a bandeira de vencedor da Prova do Fazendeiro Roça 8.

Biel começou bem, foi o primeiro e obteve vantagem em pelo menos uns dois percursos de diferença comparado a Mateus, que ficou em segundo lugar. Já Tays Reis não conseguiu vencer as direito as etapas do estilingue gigante e teve dificuldade em liberar as rampas.

Eliminação de Quinta

Ao chegar na sede de A Fazenda, Biel foi recebido com o carinho de apenas alguns participantes de A Fazenda, entre eles Juliano e Mirella, que ficou tão emocionada que chegou a levar um tombo do sofá. Já Jojo Todynho observou tudo de longe com leve sorriso a comemoração do vencedor da Prova do Fazendeiro Roça 8.

Os pões chegaram a fazer a dancinha do caixão segurando Stéfani Bays como se estivesse a caminho da morte. A ex-particpante do De Férias com o Ex, da MTV é uma forte concorrente a ser a indicada para roça por Biel na próxima semana, os dois não se bicam desde o primeiro dia de confinamento.

Mas Biel terá um leque de opções para indicar um peão para roça, já que no jogo ele é o grande desafeto de muitos participantes, além de Stéfani Bays, ele também não tem boa relação com Lipe e Jojo Todynho. O cantor também já discutiu com Mariano e Jakelyne. Ou seja, será uma missão difícil para o cantor escolher apenas um.

Passada a Prova do Fazendeiro Roça 8, nessa quinta-feira será decidido quem não voltará mais para a sede de A Fazenda 12. Até o momento, segundo a enquete do UOL (que não é nada oficial e nem tem ligação direta com o programa da Record TV) Tays está em terceiro lugar na preferência do público.

Mas a votação seguirá aberta até o horário do programa ao vivo. Ao que tudo indica, A Prova do Fazendeiro Roça 8, não teve nenhuma quebra de regra que anularia a dinâmica, como aconteceu na semana passada.