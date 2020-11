A Prova do Fazendeiro Roça 9 pegou todos os espectadores de surpresa na última quarta-feira, 11. A produção do reality da Record preparou a primeira prova de resistência da temporada. Dessa vez, os peões tiveram provar que são bons de memória, de fôlego e de agilidade.

Na dinâmica, Jake, Jojo e Raissa tiveram que andar em uma roda de madeira que funcionava como uma esteira. De tempos em tempos, na Prova do Fazendeiro Roça 9 aparecia em um cubo luminoso, a sequência de imagens de 6 caixas, depois disso elas tinham que descer e montar em uma bancada a sequência que foi vista no painel. As peoas fizeram isso 24 vezes e não desistiram. Vem ver o que rolou.

Prova do Fazendeiro Roça 9 Inova e Coloca Teste de Resistência no Reality

Ninguém esperava por essa em A Fazenda 12, o reality da Record TV ao contrário do BBB da Globo não costuma submeter seus participantes a longas provas de resistência. Mas a a produção decidiu pegar os peões e o público de surpresa nessa quarta-feira na Prova do Fazendeiro Roça 9.

O programa exibiu longos VTs sobre o dia dos confinados e deixou para exibir a Prova do Fazendeiro Roça 9 no final da edição. Como geralmente a dinâmica para definir o fazendeiro leva um pouco mais de tempo o público começou a estranhar.

No penúltimo bloco, Marcos Mion então explicou como seria a Prova do Fazendeiro Roça 9. Jake, Jojo Todynho e Raissa teriam que andar em uma roda de madeira que funcionava como uma esteira. De tempos em tempos, um cubo luminoso localizado ao lado da roda exibia uma sequência de seis caixas de tintura de cabelo. Andando na esteira redonda, as peoas precisavam memorizar a sequência e depois irem até a bancada montar a ordem certinha que foi exibida no painel.

Esse processo foi repetido 24 vezes e a prova durou duas horas. Nem Jakelyne, nem Raissa tampouco Jojo Todynho desistiram da Prova do Fazendeiro Roça 9. No final a disputa ficou até apertada entre Jojo e Jake. A funkeira fez 128 pontos. Jake saiu na frente e acertou a sequência das caixas 132 vezes e Raissa ficou em terceiro lugar com 119 acertos. Seis pontos desses 119 acertos de Raissa ela obteve por escolher a roda de cor amarela. Essa vantagem só foi revelada ao final da competição.

Fazendeira Pela 3ª Vez Jake É Ignorada pelos Peões

Parece que o clima de harmonia está deixando de existir em A Fazenda 12. Após vencer a Prova do Fazendeiro Roça 9, Jakelyne chegou na sede mas não foi recebida nem parabenizada por nenhum peão. Apenas seu crush, Mariano foi cumprimenta-la em sua chegada.

Gente, eu tô muito chocada com o restante da casa. Não me deram nem um parabéns. Meu Deus do céu. Chocada. Amanhã não vou ajudar ninguém e o fazendeiro (Biel) que se vire.

Mariano por sua vez disse para a ganhadora da Prova do Fazendeiro Roça 9 não se importar: “Fique em paz, Jake. Vou está fazendo o seu.”

Jojo, Raissa e Lucas Disputam Permanência

Após a Prova do Fazendeiro Roça 9, Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Lucas Selfie tiveram que pedir para que seus fãs votassem pela sua permanência na casa. Jojo Todynho vai para a sua segunda roça, já Raissa para sua terceira e Lucas enfrenta a eliminação pela primeira vez.

Segundo pesquisa prévia do portal UOL, nas primeiras horas da manhã, Jojo Todynho liderava a votação para continuar em A Fazenda 12. Lucas e Raissa estão em uma disputa bem apertada para definir quem sairá e quem continuará na disputa pelo prêmio de R$1,5.

Ainda sobre a Prova do Fazendeiro Roça 9, a torcida de Jojo Todynho alega que houve um erro na contagem de acertos da funkeira e já pediu para a produção da Record TV recontar os pontos. Será que teremos surpresa na noite dessa quinta-feira?