Depois de ficar brava, irritada, nervosa, brigar, chorar e até dar socos no ar, Jojo Todynho vence a Prova do Fazendeiro Roça 10. O jogo disputado ontem ao vivo por Jojo, Stéfani e Mateus contou com a mira e a sorte dos envolvidos. E Jojo acabou levando a melhor e conquistando a liderança do reality da Record TV.

A Prova do Fazendeiro Roça 10 constava no arremesso de bolinhas através de três catapultas. Cada participante foi representado por uma cor. As bolinhas tinham que derrubar estruturas que sustentavam as letras de um dos patrocinadores do programa “Casa & Cuidado”. As letras ficavam de viradas só para o público e só eram reveladas quando derrubadas. As letras dar cor roxa foram derrubadas primeiro e Jojo levou a melhor.

Prova do Fazendeiro Roça 10 Dá Poder de Fazendeira para Jojo Todynho

Jojo Todynho passou dois dias na “bad” total. Depois da formação da roça, a cantora ficou nervosa e desapontada com alguns amigos na casa. Jojo Todynho brigou com Lipe, deu indiretas para Lidi Lisboa e, jogando a real, acabou se indispondo com Raissa. A cantora ainda chorou com medo de enfrentar uma roça ao lado de Mateus e por isso foi às lágrimas. Desacreditada que venceria algum jogo, a Prova do Fazendeiro Roça 10, acabou provando para Jojo que tudo é possível.

O desafio preparado pela produção de A Fazenda 12 dessa semana exigiu pontaria e sorte por parte dos roceiros. Divididos pelas cores Roxa (Jojo Todynho), Amarela (Mateus Carrieri) e Verde (Stéfani Bays), os peões tinham que derrubar estruturas com as letras que formassem o nome de um dos patrocinadores do reality Casa & Construção com suas respectivas cores. Mas essas estruturas foram armadas de maneira que apenas o público visse as letras e suas cores, os peões só viam qual letra foi acertada no momento em que a estrutura caia no chão, ou seja, eles podiam derrubar letras de todas as cores e favorecem seus adversários na Prova do Fazendeiro Roça 10.

A última letra da cor roxa foi derrubada por Stéfani e deu para Jojo o cargo de Fazendeira da semana. Agora ela ganha imunidade e ainda indica um nome para a próxima roça.

Reações dos Fazendeiros

Mas nem todo mundo ficou feliz com a vitória de Jojo Todynho. Biel e Lidi Lisboa não comemoraram a vitória da cantora na Prova do Fazendeiro Roça 10. Stéfani foi amparada pela amiga Mc Mirella e as duas disputarão a permanência na casa.

Ainda entrando na onda dos memes, os peões fizeram a famosa “dancinha do caixão” levantando o corpo de Lidi Lisboa indicando que ela está na mira de Jojo para ir para a próxima roça de A Fazenda 12.

Jojo ainda divertiu os telespectadores fazendo um pedido inusitado direto para Marcos Mion. Por vencer a Prova do Fazendeiro Roça 10, a cantora pediu dois pecks de cerveja para comemoras, o apresentador disse que levaria seu pedido adiante.

Agora Mateus Carrieri, Stéfani Bays e Mc Mirella disputam nos votos a preferência do público. Segundo pesquisa do Portal UOL, Mateus está na frente para ficar em A Fazenda 12. Mirella e Stéfani estão bem empatadas na pesquisa, que inclusive não está ligada diretamente à computação dos votos do programa da Record TV.

Vale lembrar que Mirella foi indicada por Jakelyne e vetada da Prova do Fazendeiro Roça 10 por Mariano, por esses motivos a cantora não está suportando ouvir e nem olhar nos rostos do casal de A Fazenda 12. A pergunta que não quer calar é: Quem será o eliminado da semana que não irá aproveitar a festa na sexta-feira. A revelação será feita ao vivo, por Marcos Mion, na noite de hoje pela Record TV.