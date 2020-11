E continua as especulações para saber quem serão as “celebridades” que ficarão confinadas no BBB 21 ano que vem. Já é do conhecimento de todos que o Big Brother Brasil da Globo irá repetir a fórmula de misturar anônimos com famosos na casa mais vigiada do Brasil.

Fim de A Fazenda 12 se aproximando, 2020 terminando e a pergunta que não quer calar é: quais celebridades irão compor o time “camarote” do BBB 21? Isso porque já é mais do que certo de que o reality da Globo repetirá a fórmula que rendeu recordes de audiência e participação do público de misturar anônimos com celebridades na casa mais vigiada do Brasil.

A personalidade questionada da vez, para se saber se ela participaria ou não do BBB 21, foi a atriz e youtuber Antônia Fontenelle. Figura polêmica da mídia, que costuma expor suas opiniões sobre diversos temas, a entrevistadora respondeu a pergunta feita pelo jornalista Fefito, colunista da UOL e apresentador da TV Gazeta.

Antônia não ficou em cima do muro e disse que participaria do BBB 21 sim, no entanto teria uma condição bem salgada para a Rede Globo de Televisão, o cachê da youtuber: R$1 Milhão por mês. Isso mesmo, o cachê milionário ainda seria mensal.

Ou seja, caso Antônia Fontenelle fique os quatro meses de confinamento no BBB 21, a apresentadora faturaria quatro milhões de reais, e mais os mimos da atração e até quem sabe o prêmio máximo do programa que deve ser de R$1,5 Milhão: “Se é para me ter no programa, tem que pagar bem” disse a atriz para o programa “Fofoca Aí.”

Ainda no ritmo dos realities shows, Antônia Fontenelle disse que também participaria de A Fazenda, mas nesse caso o cachê seria um pouco maior: R$1,5 Milhão por mês. Ao jornalista Fefito, Fontenelle explicou que não tem problema nenhum em participar de um programa de confinamento, mas que o cachê teria que compensar os meses de exposição: “Tem de valer a pena.”

Ainda durante matéria de Fefito, o jornalista destaca que o valor exigido por Antônia Fontenele está bem fora das medias de cachês pagos tanto pelo BBB como também para A Fazenda. O reality da Globo, costuma pagar entre R$30 Mil e R$40 Mil. Já o confinamento rural da Record costuma oferecer o cachê de R$70 Mil.

Boninho Dispara Sobre Luana e Andressa

E a resposta a dúvida se Luana Piovani ou Andressa Urach estariam na mira da seleção do próximo BBB 21 é, não. Pelo menos foi o que declarou o todo poderoso dos realities shows da Globo, Boninho. O diretor do The Voice, Mestre do Sabor e BBB usou sua rede social para comentar os palpites de algumas pessoas sobre os nomes dos famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil.

Não! Luana Piovani não e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou.

Luana Piovani até chegou a falar em sua rede social que estaria disposta a entrar no BBB, desde fosse permitida a entrada de um “chicote.” Já Andressa Urach, os fãs do Big Brother acharam estranho a saída repentina da modelo tanto da igreja como da Record. Andressa ainda fez declarações acusando a sua ex-religião de lhe tirar mais de um milhão de reais em doações. Algumas pessoas fizeram as contas e acharam que Andressa estaria disposta a entrar no reality da Globo para recuperar o dinheiro doado à sua ex-religião.

Boninho está aproveitando a onda da forte repercussão de A Fazenda 12 para atiçar os fãs do BBB. Em 2020, a Globo apostou na fórmula de misturar a anônimos com “celebridades” e obteve uma resposta muito satisfatória. A ideia é repetir o formato. Além disso, a emissora dos Marinhos também irá esticar mais o seu principal produto comercial do primeiro semestre, isso significa que o BBB 21 poderá ter mais de cem episódios ficando quase quase quatro meses no ar.