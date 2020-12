Já imaginaram um crossover entre A Fazenda 12 e o BBB 21? Pois isso (talvez) possa acontecer. Claro que é um “talvez” quase que impossível, mas pelo menos o comandante geral do Big Brother Brasil, Boninho, não descartou a ideia. Seria a primeira vez que esse processo aconteceria na TV, de maneira inversa, já que vários ex-BBBs já saíram do reality da Globo e migraram para o confinamento na Record.

Ainda em sua publicações, Boninho brincou dizendo que achou uma maneira estratégica “dos palpiteiros” de plantão não invadirem sua cabeça e descobrirem quais os verdadeiros nomes dos famosos a integrarem o BBB 21. Vem saber o que rolou.

Boninho Fala Sobre Possível Participação de Raissa no BBB 21

Com certeza você lembra de algum brother ou sister que saiu do Big Brother Brasil em março/abril e em setembro do mesmo ano já estava confinado em A Fazenda da Record TV. Isso aconteceu, entre outros, com Ana Paula Renault, Marcos Härter, Matheus Lisboa e Hariany Almeida. Agora o processo inverso pode acontecer no próximo BBB 21, que estreia em janeiro na Globo.

Acontece que antigamente, o BBB, teoricamente, só confinada pessoas totalmente desconhecidas do grande público. Com o novo formato, testado e aprovado, onde se mistura anônimos e famosos, trazer um personagem de sucesso de A Fazenda para o BBB 21 pode ser viável, ainda mais que a Globo não se prende mais a amarras do passado onde artistas que estavam em outras emissoras, não pisavam tão cedo na TV dos Marinhos.

E o público da internet está se mobilizando para que isso aconteça. Fãs de Raissa Barbosa, que foi eliminada de A Fazenda 12 há duas semanas estão lotando os comentários de Boninho para que a vice-Miss Bumbum 2017 entre no BBB 21. Raissa chamou a atenção do público por enfrentar simultaneamente as dificuldades de um reality de confinamento com pessoas que não tinha intimidade e lutar com seu diagnostico de Síndrome de Borderline, que descobriu há alguns anos.

Isso fez com que a modelo tivesse crises de fúria durante A Fazenda 12, mas que foram superadas com a ajuda de alguns amigos do reality da Record, e também com o apoio médico que os participantes recebem. Com toda essa força e simplicidade, Raissa conquistou uma legião de fãs que querem vê-la em outro canal e em outro confinamento, o BBB 21, que estreia em janeiro.

Boninho não ignorou o pedido dos fãs (que foram muitos) e deu uma resposta neutra: “respeito a torcida de vocês.” Não foi um “sim” esperado pelo público, mas também não foi um “não” mais direto, como diretor já fez com outros nomes citados pelos jornalistas.

Boninho Cria Estratégia Para Não Vazarem Nomes

E a imprensa e a midia não param de disparar nomes que, supostamente, estariam na mira da produção para integrarem o elenco do BBB 21. Depois de “negar” que os palpites estavam certos, Boinho brincou com seguidores ao publicar uma foto onde aparece com um chapéu coberto por papel alumínio para evitar que invadam sua mente.

A moda agora é tentar entrar na minha mente e publicar quem eu quero para o BBB. Mas não sou bobo não e uso meu capacete contra ondas magnéticas. Assim fico protegido de invasores!! Hehehe @bbb #redebbb #bbb21 @redeglobo @tiagoleifert.

Vale lembrar que até o momento diversos nomes já foram ventilados na mídia como possíveis integrantes da temporada do BBB 21 entre eles, Luana Piovani, Andressa Urach, Gabriela Pugliesi, Livia Andrade e até Antônia Fontenelle.

Eri Johnson, que foi um dos nomes convidados à entrar no BBB 20, mas que recusou a proposta por assumir trabalho com Roberto Carlos, comentou a publicação de Boninho: “Agora não temos mais como evitar, o povo vai vir pra cima.” Eri também foi cotado para participar do BBB 21.