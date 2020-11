Está quase na hora de famosos e anônimos ficarem confinados dentro do BBB 21. E a Globo espera aumentar o sucesso da última edição que bateu recordes de participação do público tanto em audiência, como também com interações nas redes sociais.

E ao que tudo indica, o que menos está preocupando os futuros participantes do BBB 21 é o cachê que eles receberão. Segundo o jornalista Fefito, do Portal UOL, o cachê acertado pela Globo pode ser apenas de um salário mínimo após a eliminação do participante do reality. Vem saber mais detalhes.

BBB 21 Promete Audiência Alta e Cachês Baixos

Não pense vocês que entrar no BBB pode ser um passe direto para o mundo da fama e glamour. Os casos de sucesso após passagem pelo reality da Globo são bem raros. Mas parece que isso é o que menos importa para os futuros confinados da casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o jornalista do Portal UOL, Fefito, os valores dos cachês para entrarem no BBB 21 não são nada sedutores. No entanto a oportunidade de ganharem destaque no reality e conseguirem um passaporte para virarem influenciadores e abrirem portas para outros trabalhos parecem chamar bem mais a atenção dos candidatos.

Segundo Fefito, cada participante do BBB 21 deverá ganhar um salário mínimo até o final do contrato com a Globo, que costuma ir de dois a três meses depois do final do reality. Nesse tempo, o brother ou sister não pode dar entrevistas para outros canais e só realiza eventos com autorização da emissora.

Além desse salário mínimo até do contrato com a Globo, o BBB ainda pagará para cada participante o valor de R$500 por semana que o brother ou a sister conseguirem se manter “vivos” dentro do reality. Além disso os confinados também participam de provas valendo prêmios como carros, motos entre outros mimos até o fim do programa.

Vale lembrar que ao contrário do BBB, a Fazenda da Record costuma pagar cerca de R$70 Mil por convidado. Alguns colunistas afirmam que esse valor pode variar de acordo com a “fama” e “visibilidade” que cada celebridade. Mas a emissora diz que os valores são iguais para todos.

Já no BBB da Globo, os cachês de um salário mínimo até o fim do contrato e mais R$500 reais por semana para quem ficar dentro da casa, vale para todos, anônimos e famosos mais conhecidos como os famosos “menos” conhecidos pelo grande público. Mesmo assim a disputa entre “famosos” para entrarem no reality da Globo é bem grande, segundo o jornalista do UOL.

Mais Uma Celebridade Responde Se Iria ou Não para o BBB 21

Fim de A Fazenda 12 se aproximando, 2020 terminando e a pergunta que não quer calar é: quais celebridades irão compor o time “camarote” do BBB 21? Isso porque já é mais do que certo de que o reality da Globo repetirá a fórmula que rendeu recordes de audiência e participação do público de misturar anônimos com celebridades na casa mais vigiada do Brasil.

A personalidade questionada da vez, para se saber se ela participaria ou não do BBB 21, foi a atriz e youtuber Antônia Fontenelle. Figura polêmica da mídia, que costuma expor suas opiniões sobre diversos temas, a entrevistadora respondeu a pergunta feita pelo jornalista Fefito, colunista da UOL e apresentador da TV Gazeta.

Antônia não ficou em cima do muro e disse que participaria do BBB 21 sim, no entanto teria uma condição bem salgada para a Rede Globo de Televisão, o cachê da youtuber: R$1 Milhão por mês. Isso mesmo, o cachê milionário ainda seria mensal.

Ou seja, caso Antônia Fontenelle fique os quatro meses de confinamento no BBB 21, a apresentadora faturaria quatro milhões de reais, e mais os mimos da atração e até quem sabe o prêmio máximo do programa que deve ser de R$1,5 Milhão: “Se é para me ter no programa, tem que pagar bem” disse a atriz para o programa “Fofoca Aí.”

Ainda no ritmo dos realities shows, Antônia Fontenelle disse que também participaria de A Fazenda, mas nesse caso o cachê seria um pouco maior: R$1,5 Milhão por mês. Ao jornalista Fefito, Fontenelle explicou que não tem problema nenhum em participar de um programa de confinamento, mas que o cachê teria que compensar os meses de exposição: “Tem de valer a pena.”

Ainda durante matéria de Fefito, o jornalista destaca que o valor exigido por Antônia Fontenele está bem fora das medias de cachês pagos tanto pelo BBB como também para A Fazenda. O reality da Globo, costuma pagar (no geral, com prêmios internos faturados durante o jogo) entre R$30 Mil e R$40 Mil. Já o confinamento rural da Record costuma oferecer o cachê de R$70 Mil.