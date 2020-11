Apesar de afirmar que os jornalistas estão longe dos nomes pensados para o BBB 21, Boninho não pode negar que existem várias frentes jornalísticas investigando quem serão os famosos que estarão na próxima edição do maior reality show da Globo.

Dessa vez, o nome ventilado nos bastidores da emissora é o da influencer fitness, Gabriela Pugliesi. Segundo o jornalista Fefito da UOL, a modelo está sendo sondada pela Globo para ser uma das “celebridades” no time do camarote da nova temporada do BBB que estreia em janeiro.

BBB 21 Pode Contar com a Presença de Gabriela Pugliesi

Boninho já disse que os “especuladores” não passam nem longe dos nomes pensados para ficarem confinados por mais de 4 meses dentro do BBB 21. Mas os jornalistas não desistem e abrem frentes de investigação para descobrir a esperada lista dos famosos que estarão no BBB 21.

Segundo o jornalista, Fefito, apresentador da TV Gazeta e colunista do UOL, o nome sondado pela Globo para entrar no BBB 21 é o da influenciadora Gabriela Pugliesi.

Gabriela Pugliesi tem 34 anos e quase quatro milhões e meio de seguidores no Instagram. Na rede social ela dá dicas de saúde, alimentação, cuidados com o pet entre outras coisas. É casada como empresário Eramos Viana e juntos já participaram de algumas polêmicas.

Uma dessas polêmicas mais recentes foi uma festa dada ainda durante o início da pandemia de coronavírus. Aliás, Gabriela Pugliesi foi a primeira famosa a ter o diagnóstico de Covid-19 divulgado nas mídias. Depois disso a blgueira ainda organizou uma festa para a amiga Mari Gonzalez, quando essa foi eliminada do BBB 20.

No auge da pandemia e ainda nos desdobramentos para se evitar e prevenir do coronavírus, Gabriela chegou a gravar um vídeo dizendo “foda-se”, mas depois pediu desculpas: “Estou extremamente arrependida. Sei que tem pessoas passando dificuldade.” A participação de Gabriela no BBB 21 ainda não foi confirmada pela Globo, que irá guardar segredo dos confinados até o último momento.

Boninho Dispara Sobre Luana e Andressa

E a resposta a dúvida se Luana Piovani ou Andressa Urach estariam na mira da seleção do próximo BBB 21 é, não. Pelo menos foi o que declarou o todo poderoso dos realities shows da Globo, Boninho. O diretor do The Voice, Mestre do Sabor e BBB usou sua rede social para comentar os palpites de algumas pessoas sobre os nomes dos famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil.

Não! Luana Piovani não e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou.

Luana Piovani até chegou a falar em sua rede social que estaria disposta a entrar no BBB, desde fosse permitida a entrada de um “chicote.” Já Andressa Urach, os fãs do Big Brother acharam estranho a saída repentina da modelo tanto da igreja como da Record. Andressa ainda fez declarações acusando a sua ex-religião de lhe tirar mais de um milhão de reais em doações. Algumas pessoas fizeram as contas e acharam que Andressa estaria disposta a entrar no reality da Globo para recuperar o dinheiro doado à sua ex-religião.

Boninho está aproveitando a onda da forte repercussão de A Fazenda 12 para atiçar os fãs do BBB. Em 2020, a Globo apostou na fórmula de misturar a anônimos com “celebridades” e obteve uma resposta muito satisfatória. A ideia é repetir o formato. Além disso, a emissora dos Marinhos também irá esticar mais o seu principal produto comercial do primeiro semestre, isso significa que o BBB 21 poderá ter mais de cem episódios ficando quase quase quatro meses no ar.