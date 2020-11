Globo pretende reverter o ano de 2020 que praticamente não teve produções inéditas, muitas reprises e pouca repercussão no mercado publicitário com a venda de cotas para seus produtos da grade do ano que vem. E uma das apostas será o BBB 21.

A emissora dos Marinhos que começar o ano com o pé direito e já colocou a venda cotas de patrocínio para seu principal produto do primeiro semestre, o BBB 21, Segundo o jornalista Fefito, com a venda de todas suas cotas a emissora irá faturar R$470 Milhões. Isso que é expectativa de sucesso, será que o mercado irá aderir ao reality show mais assistido do Brasil?

Globo Coloca Cotas de Patrocínio do BBB Para o Mercado

Um dos maiores sucessos da Globo em 2020, foi justamente o BBB 20. Com sua edição cheia de surpresas e novidades, o reality comandado por Boninho bateu todos os recordes de audiência e também de participação do público. No meio do caminho, a emissora ainda teve que se adaptar rapidamente aos protocolos de segurança devido a pandemia de coronavírus.

Se a pandemia parou todo o ritmo acelerado de produções da Globo, com suas novelas e programas de auditório, o BBB acabou se salvando de um “paredão” e ainda rendeu bons frutos comerciais para a emissora. Com o público obrigado a ficar confinado em casa, a audiência do reality só cresceu e ajudou a Globo a diminuir, e muito, os prejuízos, com seus investimentos em dramaturgia.

E com o sucesso do BBB 20 e também com a boa repercussão de A Fazenda 12, que também é um reality de confinamento, a Globo já está a mil com os processos de publicidade e já colocou seu produto na prateleira, para que os patrocinadores abram a carteira e ganhem uma boa divulgação aparecendo no reality na vigésima primeira edição do Big Brother Brasil.

Cotas São Salgadas

Segundo o jornalista Fefito, que assina uma coluna do Portal UOL e também apresenta um programa na Gazeta, a Globo irá vender cotas publicitárias do BBB 21 em três frentes. O primeiro pacote é chamado de “Big” e custará às empresas interessadas R$78 Milhões. Esse pacote dará direito a empresa, entre outras coisas, um local para exposição permanente da marca, dentro do casa, intervalo exclusivo, seis ações durante os quatro meses de reality. Ou seja, as empresas interessadas nesse pacote terão que abrir a carteira e os cofres.

Já a cota Anjo, será um pouco mais barata, R$59 Milhões, e tira a visibilidade da marca em locais exclusivos da casa e também em momentos de grande audiência como na eliminação do BBB. Mas dará ao patrocinador 231 inserções ao longo dos meses de exibição do reality.

Globo Faturando

Ao todo, é esperado que a Globo fature R$470 Milhões de publicidade, só com o BBB. Logicamente essa estimativa pode ser maior, já que ao longo do reality outras inserções podem acontecer de outros anunciantes que não sejam patrocinadores.

Além disso a Globo também prevê nomes de artistas mais famosos, já que a fórmula de misturar anônimos com celebridades deu mais do que certo esse ano. A grande aposta é saber quais famosos ficarão confinados no reality da Globo por até quatro meses.

Ainda segundo Fefito, o término do BBB 21 está previsto para 4 de maio. Além da direção de Boninho, apresentação de Tiago Leifert outra presença certa na atração será o quadro humorístico apresentado por Rafael Portugal que teve boa aceitação do público, crítica e também da direção da emissora.

Por hora, nomes como Andressa Urach, Viviane Araújo, Lívia Andrade e Gabriela Pugliesi são ventilados na mídia como possíveis contratações para o BBB 21. Será. A estreia do reality está prevista para o dia 25 de janeiro de 2021.