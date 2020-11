Já está prestes a começar um dos maiores fenômenos da TV brasileira, o BBB 21. E como o diretor geral da atração, Boninho, já adiantou o reality novamente será composto por participantes anônimos e “famosos.” E por falar em famosos, uma cantora revelou que foi convidada pelo programa: Kelly Key.

Durante um bate-papo com os fãs, Kelly Key disse que a produção do Big Brother chegou a fazer um convite para a cantora entrar no confinamento, mas a Kelly declinou a proposta. Vem saber o que a dona do hit Baba Baby disse sobre o assunto.

BBB 21, Kelly Key Disse que Foi Convidada Entrar na Casa

Baba baby, baby baba. Já imaginou Kelly Key dentro do BBB 21? Pois isso quase aconteceu, na verdade só não aconteceu porque a convidada declinou o convite. Aos 37 anos e com a carreira voltada para outros fins, Kelly revelou durante conversa que foi convidada para participar do Big Brother, mas não quis se expor por causa de um prêmio milionário.

Kelly Key leu a pergunta de uma fã: Teria coragem de participar de reality? Tipo A Fazenda ou Power Couple?” E Kelly respondeu: “Não. Inclusive, fui convidada para BBB e também Fazenda. Mas isso não é pra mim mesmo!”

Pois é além do BBB 21, Kelly também foi convidada para participar de A Fazenda, da Record, agora resta saber porque a apresentadora não quis se expor tanto nesse tipo de reality.

Carreira de Kelly Key

Kelly Key, antes de ser convidada para participar do BBB 21, iniciou sua carreira como apresentadora no Samba, Pagode e Cia na Globo, em 1999. O programa não ficou muito tempo no ar, e logo a artista decidiu investir em seu lado cantora. Em 2001 lançou um disco que levava seu nome, e o hit Baba estourou no Brasil inteiro.

“Eu pensava ‘Vou mandar alguém babar?’. Tinha vergonha, mas a gravadora escolheu essa música para tocar. Eles disseram que era um chiclete, e acertaram”

Em 2009 depois de muitas indicações, vendas arrebatadoras de discos e muitos prêmios, Kelly Key decidiu voltar a sua carreira de apresentadora com passagens pelo SBT e Record. Ano passado a artista retomou a sua carreira musical lançando um EP com quatro musicas contando com a participação de Pocah e Preta Gil. Seria um bom momento de Kelly ter mais espaço na mídia entrando no BBB 21, mas ela não quer.

Luana Piovani Também fala de BBB

Mas se Kelly Key não quis saber de BBB 21 tampouco de A Fazenda 12, tem uma famosa que não descartou o convite de imediato, trata-se de Luana Piovani.

Com personalidade explosiva, Luana Piovani não declinou o convite de vez, mas deu detalhes do que gostaria de fazer caso entrasse no BBB 21, a casa mais vigiada do Brasil.

Essa história do BBB 21 está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um bafo, mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom.- disse Luana Piovani em seu Instagram.

Reality Especial

Além de novamente, misturar famosos com anônimos, o BBB 21 também promete outras novidades, uma delas é ter maior tempo de duração no ar. O reality da globo deve começar no final de janeiro e ir além de maio. Será que o sucesso irá se repetir? Vale lembrar que a ideia da Globo, a principio, era de levar ao ar uma edição especial do BBB, que não vingou dentro da emissora. E com isso A Fazenda da Record ganhou mais espaço na TV e nas redes sociais.

Com o sucesso de A Fazenda 12, A Globo decidiu adiantar diversas novidades de sua principal atração comercial de inicio de ano. Resta saber de fato, quais serão os famosos que estarão dentro da casa mais vigiada do Brasil.