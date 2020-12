Será que agora vai? Mais nomes de famosos foram ventilados nos últimos dias como possíveis participações da “ala camarote” do BBB 21. O reality, que já tem data de estreia marcada para o dia 25 do mês de janeiro, segue sem personalidades confirmadas para o confinamento, mas as especulações não param.

Nos últimos dias, o nome da Tiktoker, Camila de Lucas foi levantado como possível integrante do reality mais famoso do Brasil. Mas a coluna de Leo Dias, apurou que outras estrelas estão na mira de Boninho e sua equipe, entre eles o cantor Léo Jaime, a modelo, Laura Fernandez e um ator famoso da Globo. Vem saber o que rolou.

BBB 21 Tem Mais Nomes Ventilados nos Bastidores

Antigamente, na época dos “BBB dos anônimos” a expectativa era tentar adivinhar quais participantes iriam para a casa de vidro disputarem as últimas vagas para entrarem no reality de verão da Globo.

Agora essa pré-seleção fica restrita a sala de reuniões de Boninho e sua equipe. Isso porque desde a temporada de 2020, a Globo apostou na fórmula de misturar anônimos com “famosos” e assim criar uma disputa mais acirrada. Desde então a pergunta que não quer calar é: “quais famosos estarão no time camarote do BBB 21?”

Nos últimos dias a Tiktoker, Camila de Lucas, entrou no radar da mídia que está decidida a descobrir os nomes dos futuros integrantes do BBB 21. Nas redes sociais, a blogueira tem mais de dois milhões de seguidores. Camila é famosa por apostar no humor e retratar cenas do cotidiano de milhares de brasileiras em suas decisões e conflitos rotineiros. Um ótimo nome para o reality.

Lista de Leo Dias

Mas segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do jornal Metrópoles, a produção de Boninho está mirando em outros nomes. Um deles é da modelo, Laura Fernandez. A beldade tem apenas 22 anos e é ex-nora da cantora Preta Gil. Laura foi casada com Francisco Gil por 5 anos e juntos são pais de Solde Maria. Nas redes sociais, Laura tem 289 mil seguidores, vale lembrar que esse número pode pesar para a produção do BBB 21, que aposta na influencia de suas personalidades.

Outros dois nomes cotados para o BBB 21 são Léo Jaime e Marcello Melo Jr. Ambos já trabalharam com Boninho (e o diretor costuma a lembrar que pessoas gratas e repetir parcerias em diversos trabalhos).

Marcello Melo Jr esteve na Dança dos Famosos em 2014, onde saiu como grande vencedor e depois participou do Popstar em 2017, ambos coordenados por Boninho. Ele também atuou nas novelas, Sangue Bom, Lado a Lado e Bom Sucesso. Seu trabalho mais recente foi no especial Sob Pressão – Plantão Covid.

Outro nome ventilado para o BBB 21, segundo Leo Dias é o cantor Léo Jamie. Aos 60 anos, Léo tem grandes sucessos na música e também em trabalhos na TV. Ele foi o grande vencedor do Dança dos Famosos em 2018. Além disso atuou em Malhação, Novo Mundo e fez uma participação em Bom Sucesso, como ele mesmo.

Boninho Despista Apostas

Vale lembrar que diversos nomes já foram apontados como grandes apostas para o BBB 21, entre eles Luana Piovani, Gabriela Pugliesi, Lívia Andrade, e Eri Johnson. Até reivindicação dos fãs de Raissa Barbosa, Boninho chegou a responder. A vice-Miss Bumbum que já foi eliminada de A Fazenda 12 conquistou milhares de fãs que gostariam de ver a modelo ter uma nova oportunidade em outro reality.

Por hora, nenhum nome foi revelado. Com data de estreia para 25 de janeiro de 2021, a nova temporada do Big Brother Brasil promete ser a mais longa de todos os tempos, confinando os participantes por mais de 100 dias. Além disso a apresentação de Tiago Leifert e o quadro de humor de Rafael Portugal já estão confirmados.