Definitivamente, a pergunta que não quer calar ainda em 2020 é quais serão os famosos que estarão no BBB 21. Dessa vez, o nome que ventilou para mídia como possível celebridade a entrar no time camarote do reality da Globo, foi a atriz Mariana Rios.

Mariana Rios já trabalhou com Boninho e também com Tiago Leifert em outros programas na Globo, The Voice Brasil, onde foi repórter e também como participante do Popstar, na primeira temporada. A atriz e cantora terminou o noivado com o empresário e estudante, Lucas Kalil Aluani, de quem chegou a ficar grávida no meio do ano, mas infelizmente, sofreu um aborto espontâneo. Vem saber o que a atriz falou sobre o convite.

Mariana Rios Fala Sobre Convite Para Entrar no BBB 21

Ela tem apenas 35 anos, mas parece que ainda não saiu dos 20. Ela também canta, dança e interpreta muito bem, além disso trabalhou em diversas novelas da Globo e já teve contato direto com Boninho e Tiago Leifert, essa semana Mariana Rios foi apontada como uma das confinadas para a próxima temporada do BBB 21.

A reação da imprensa foi imediata, já que Mariana Rios tem todos os elementos para ser uma ótima personagem dentro do reality show. Além de passagens em folhetins das produções da emissora dos Marinhos, Mariana carrega quase oito milhões de seguidores em suas redes sociais. Atualmente, essa marca é um dos elementos importantes na tomada de decisão da produção do BBB 21.

Mas os boatos não duraram muito tempo, a atriz e cantora usou suas redes sociais para dizer que tudo não passou de uma “especulação” e que ela não estará no BBB 21. Será mesmo?

Estava malhando aqui em casa quando meu telefone disparou a tocar com pessoas me perguntando qual o dia do confinamento do Big Brother. Essa notícia não é verdadeira, mas quero aproveitar para mandar um beijo para o meu amigo Tiago Leifert.

Noivado e Aborto

Recentemente, Mariana Rios terminou o noivado com o empresário e estudante, Lucas Kalil. Os dois tiveram um relacionamento de mais de dois anos. Em julho, a cantora sofreu um aborto espontâneo de uma gravidez ainda no início. O aborto foi em decorrência a uma doença autoimune descoberta ainda durante a gestação.

Mariana Rios já namorou o cantor Di Ferrero, aliás os dois chegaram a assumir o noivado em 2009. Ela também teve relacionamento com outros empresários como, Patrick Bulus, Ivens Neto e Romulo Holsback. Mariana também atuou em Malhação, na temporada de 2007-2008, Araguaia e Salve Jorge e também apresentou uma temporada do Superbonita na temporada 2015-2016. Seria um nome de peso para o BBB 21. Será que ela não participaria mesmo?

BBB Pode Contar com a Presença de Gabriela Pugliesi

Boninho já disse que os “especuladores” não passam nem longe dos nomes pensados para ficarem confinados por mais de 4 meses dentro do BBB 21. Mas os jornalistas não desistem e abrem frentes de investigação para descobrir a esperada lista dos famosos que estarão no BBB 21.

Segundo o jornalista, Fefito, apresentador da TV Gazeta e colunista do UOL, o nome sondado pela Globo para entrar no BBB 21 é o da influenciadora Gabriela Pugliesi.

Gabriela Pugliesi tem 34 anos e quase quatro milhões e meio de seguidores no Instagram. Na rede social ela dá dicas de saúde, alimentação, cuidados com o pet entre outras coisas. É casada como empresário Eramos Viana e juntos já participaram de algumas polêmicas.

Uma dessas polêmicas mais recentes foi uma festa dada ainda durante o início da pandemia de coronavírus. Aliás, Gabriela Pugliesi foi a primeira famosa a ter o diagnóstico de Covid-19 divulgado nas mídias. Depois disso a blgueira ainda organizou uma festa para a amiga Mari Gonzalez, quando essa foi eliminada do BBB 20.

No auge da pandemia e ainda nos desdobramentos para se evitar e prevenir do coronavírus, Gabriela chegou a gravar um vídeo dizendo “foda-se”, mas depois pediu desculpas: “Estou extremamente arrependida. Sei que tem pessoas passando dificuldade.” A participação de Gabriela no BBB 21 ainda não foi confirmada pela Globo, que irá guardar segredo dos confinados até o último momento.