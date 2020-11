O BBB 21 está quase chegando na tela da Globo. Pensado para entrar no ar no final de janeiro, o reality show mais famoso do Brasil pretende novamente repetir a fórmula de misturar famosos com anônimos. Os anônimos ainda não dá para saber quem serão, mas já existe uma lista de possíveis famosos que estão se candidatando para participar da casa mais vigiada do Brasil.

Uma delas é Viviane Araújo. A atriz não se ofereceu diretamente para Boninho, como fizeram algumas celebridades, mas respondeu a uma pergunta de Otaviano Costa e disse que toparia entrar em um novo reality com uma condição. Vem saber qual é.

Viviane Araújo no BBB 21

Se existe uma pessoa que manda bem em realities shows, essa pessoa é Viviane Araújo, não é atoa que ela é mais um dos nomes cotados para entrar no BBB 21. Isso mesmo, já imaginou Viviane dentro do Big Brother? Pois ela falou sobre isso com Otaviano Costa.

Durante a participação na atração do apresentador Otaviano Costa no portal UOL, o Otalab, Vivi falou que toparia entrar sim no BBB 21. Mas a atriz disse que só entraria no reality da Globo, devido ao cenário que vivemos atualmente.

Como todos sabem Viviane Araújo é um dos nomes mais importantes do Carnaval, tanto nos desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo. No entanto, como os carnavais foram transferidos para o meio do ano, a agenda da musa estaria com espaço para emplacar em mais um reality.

Eu acho que depende da conversa, de tudo. Esse ano não vai ter Carnaval né, o BBB é sempre nessa época. Eu não largaria o Carnaval para entrar no BBB 21, mas não tendo o Carnaval posso pensar no caso.

Viviane Araújo Entende de Realities

Vale lembrar que Viviane Araújo entende de reality show, a única disputa com votação publica que a musa não venceu, foi quando participou do concurso A Nova Morena do Tcha, em 1997, quando chegou até as finais, mas perdeu para Scheila Carvalho. Mas a possível estrela do BBB 21 não perdeu mais nenhuma parada que se propôs depois dessa.

Em 2012, Viviane Araújo aceitou o desafio de entrar em A Fazenda 5. A atriz ficou famosa pelas discussões que teve com Nicole Bahls. Mas no final foi vivi que levou para casa o prêmio de R$2 Milhões.

Em 2015, Viviane Araújo topou outro desafio, integrar o elenco do Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, mais uma vez a atriz não decepcionou os fãs e levou para casa um carro 0KM ao chegar a final e conquistar o troféu. Será que Viviane se daria bem no BBB 21 com toda essa experiência no currículo?

Antes de (talvez) entrar no BBB 21, Viviane irá aparecer no papel de uma delegada na nova série da Globoplay, Mal Secreto. As gravações já foram quase finalizadas e depois disso a produção entra na fase de pós-produção.

Kelly Key Disse que Foi Convidada Entrar na Casa

Baba baby, baby baba. Já imaginou Kelly Key dentro do BBB 21? Pois isso quase aconteceu, na verdade só não aconteceu porque a convidada declinou o convite. Aos 37 anos e com a carreira voltada para outros fins, Kelly revelou durante conversa que foi convidada para participar do Big Brother, mas não quis se expor por causa de um prêmio milionário.

Kelly Key leu a pergunta de uma fã: Teria coragem de participar de reality? Tipo A Fazenda ou Power Couple?” E Kelly respondeu: “Não. Inclusive, fui convidada para BBB e também Fazenda. Mas isso não é pra mim mesmo!”

Pois é além do BBB 21, Kelly também foi convidada para participar de A Fazenda, da Record, agora resta saber porque a apresentadora não quis se expor tanto nesse tipo de reality.