Um escândalos daqueles tomou conta dos sites de notícias de celebridades nos últimos dias. A ex-participante do BBB 20 Ivy Moraes foi surpreendida por manchetes revelando um suposto caso de traição de seu noivo, o empresário Rogério Fernandes.

A notícia foi publicada na coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia. Na matéria, os diálogos entre Rogério e uma mulher na cidade de Belo Horizonte falavam sobre um encontro em um motel na cidade. O detalhe é que Ivy Moraes e Rogério estão de casamento marcado para o dia 10 de dezembro. A BBB se pronunciou sobre o caso. Vem saber o que rolou.

Depois do BBB, Escândalo de Traição Expõe Relacionamento de Ivy Moraes

Apesar da vida dentro do BBB ser vigiada 24horas por dia, a vida real, muitas vezes não é possível esconder determinados assuntos, ainda mais quando se é uma pessoa pública, ou se está ligado diretamente a ela. Foi o que aconteceu com o casal Ivy Moraes e o empresário, Rogério Fernandes.

Nos últimos dias, supostas conversas entre Rogério e uma mulher de Belo Horizonte davam indícios de uma possível traição. As tais conversas aconteceram no final de outubro, enquanto Ivy estava viajando a tabalho.

Nos prints e áudios divulgados por Fabia Oliveira no Jornal O Dia, Rogério convida uma mulher para um encontro em um motel, na capital mineira. “Por que a gente não mata logo essa vontade?” pergunta o empresário. “Mas, você não está casado?” questiona a mulher. “Para! Acha que ela (Ivy do BBB) não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo”. “Uai… você aceita isso de boa?” pergunta mais uma vez a mulher para Rogério que dispara: “Aceito. Chumbo trocado não dói.”

Fábia disse ainda em matéria, que Ivy chegou a ter contato com a mulher e pediu provas sobre a suposta traição do noivo. Rogério, perguntado pela BBB o que de fato aconteceu, disse que essa mulher deseja “apenas aparecer.”

Ivy Moraes e Rogério Fernandes estão juntos há mais de 10 anos. Eles ficaram separados por um período de oito meses. Depois que a modelo deixou o BBB o casal reatou. Eles são pais de Luiz Miguel, de três anos.

O escândalo da suposta traição, aconteceu poucos dias do casal realizar uma grande cerimônia de casamento em Cancun, no México, marcada para dia 10 de dezembro.

Ivy Se Posiciona Sobre o Assunto

Depois de tamanha repercussão, Ivy Moraes decidiu explicar o que de fato aconteceu. A ex-integrante do BBB disse que estava ciente de tais acontecimentos, e que tudo ocorreu durante um término, gerado por uma crise no relacionamento, há pouco tempo.

Gente, quero esclarecer essas notícias que estão saindo a respeito do meu relacionamento! Eu e o Rogério passamos por um fase difícil há mais ou menos um mês, houveram alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi quando o fato aconteceu!

A BBB também informou aos fãs, seguidores e interessados no assunto, que tudo já foi resolvido e que a data do casamento continua de pé.

Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público! Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, buscamos saberia em Deus e estamos nos ajustando como família! O nosso casamento em Cancún vai acontecer dia 10/12! Agradeço as mensagens de apoio e carinho!

Ivy, recentemente participou de um vídeo nas redes da sua amiga, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa. Juntas com Flay e Marcela, as ex-participantes do BBB 20 fazem uma coreografia natalina inspirada no filme, Meninas Malvadas. Filme de 2004, estrelado por Lindsay Lohan, que virou hit na Sessão da Tarde.