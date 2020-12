Uma avalanche de escândalos abalaram o relacionamento da ex-integrante do BBB 20, Ivy Moraes e seu noivo, Rogério Fernandes. A modelo e o empresário estavam com casamento marcado para essa semana em Cancún, mas devido aos acontecimentos, cancelaram o evento e deram um tempo na relação.

Agora, segundo matéria da Revista Quem, do Grupo Globo, Ivy e Rogerio já estariam ensaiando uma possível reconciliação. Amigos do casal disseram ao site que tudo aponta para um entendimento e que conversas entre os dois já estão acontecendo. Vem saber o que rolou nessa confusão.

Ex-participante do BBB, Ivy e Rogério Podem Voltar

Semanas de trevas para o casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes. Os pombinhos estavam com tudo pronto para desfrutarem de um casamento dos sonhos nas praias paradisíacas de Cancún, no México. O evento aconteceria essa semana e a ex-participante do BBB estava ansiosa para um dos dias mais importantes de sua vida.

Mas uma avalanche de escândalos invadiu o caminho. Supostas conversas comprometedoras de Rogério com uma mulher de Minas Gerais, marcando um encontro em motel vieram à tona e estremeceu o compromisso com Ivy.

Quando estava quase tudo acertado e explicado, veio mais uma bomba. Um suposto áudio do noivo da BBB, mostrava o empresário tentado pagar uma dívida de R$16 Mil através de sexo. Tamanha exposição foi mais forte que o amor e o casal decidiu cancelar toda sua agenda de eventos matrimoniais fora, e dentro do Brasil.

Agora, segundo, amigos próximos de Ivy e Rogério, após oito dias do rompimento, o casal já ensaia uma reconciliação. Em matéria publicada pela revista Quem, uma pessoa ligada ao casal disse que uma conversa pode ser suficiente para o entendimento da BBB com o empresário.

Já Ivy disse através de sua assessoria que continua solteira: “Se um dia eu voltar com ele ou conversar com ele e nós decidirmos voltar, vocês serão os primeiros a saber. Por enquanto, estamos solteiros.”

Depois do BBB, Escândalo de Traição Expõe Relacionamento de Ivy Moraes

Apesar da vida dentro do BBB ser vigiada 24 horas por dia, a vida real, muitas vezes não é possível esconder determinados assuntos, ainda mais quando se é uma pessoa pública, ou se está ligado diretamente a ela. Foi o que aconteceu com o casal Ivy Moraes e o empresário, Rogério Fernandes.

Nos últimos dias, supostas conversas entre Rogério e uma mulher de Belo Horizonte davam indícios de uma possível traição. As tais conversas aconteceram no final de outubro, enquanto Ivy estava viajando a tabalho.

Nos prints e áudios divulgados por Fabia Oliveira no Jornal O Dia, Rogério convida uma mulher para um encontro em um motel, na capital mineira. “Por que a gente não mata logo essa vontade?” pergunta o empresário. “Mas, você não está casado?” questiona a mulher. “Para! Acha que ela (Ivy do BBB) não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo”. “Uai… você aceita isso de boa?” pergunta mais uma vez a mulher para Rogério que dispara: “Aceito. Chumbo trocado não dói.”

Fábia disse ainda em matéria, que Ivy chegou a ter contato com a mulher e pediu provas sobre a suposta traição do noivo. Rogério, perguntado pela BBB o que de fato aconteceu, disse que essa mulher deseja “apenas aparecer.”

Ivy Moraes e Rogério Fernandes estão juntos há mais de 10 anos. Eles ficaram separados por um período de oito meses. Depois que a modelo deixou o BBB o casal reatou. Eles são pais de Luiz Miguel, de três anos.

O escândalo da suposta traição, aconteceu poucos dias do casal realizar uma grande cerimônia de casamento em Cancun, no México, marcada para dia 10 de dezembro.