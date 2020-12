A ex-integrante do BBB 20, Ivy Moraes e seu noivo, Rogério Fernandes decidiram cancelar a grande cerimônia de casamento que aconteceria em Cancun no México no próximo dia 10 de dezembro. A modelo emitiu uma nota para comunicar os fãs e seguidores.

O cancelamento acontece após mais um escândalo explodir na mídia envolvendo Rogério, noivo de Ivy. Primeiro, o companheiro da BBB foi acusado de uma suposta traição no final do mês de outubro. Na sequência, um suposto áudio vazado com a voz de Rogério, mostra o empresário oferecendo sexo para pagar uma dívida de R$16 Mil.

Ex-integrante do BBB Ivy Moraes Cancela Casamento no México

Estava indo tudo muito bem, Ivy Moraes que participou do BBB 20 está realizando diversos trabalhos nesse final de ano, inclusive em parceria com outros ex-BBBs. A modelo estava com de casamento marcado para o próximo dia 10 de dezembro em uma cerimônia paradisíaca em Cancun no México, mas depois de suscetíveis escândalos envolvendo seu noivo, Rogério Fernandes, a modelo divulgou que a cerimônia foi cancelada.

A polêmica mais recente, envolvendo o noivo da BBB, explodiu nas redes sociais nos últimos dias. A jornalista do Jornal O Dia, Fábia Oliveira divulgou em sua coluna, um suposto áudio do empresário onde ele oferece sexo para uma mulher afim de quitar uma dívida de R$16 Mil. O fato teria ocorrido no final de abril, perto da data em que Ivy foi eliminada do reality da Globo, nessa época o casal estava separado.

Depois desses escândalos Ivy optou por cancelar a cerimônia e emitiu uma nota.

Após muita conversa entre o casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes, os dois resolveram em comum acordo que o casamento que aconteceria no próximo dia 10 na cidade de Cancún, no México, está cancelado. Ivy e Rogério decidiram não prosseguir com o casamento após forte abalo psicológico e moral. O ‘júri da internet’, julgou, sentenciou e tomou partido em vários pontos que não são verídicos.

A nota também fala sobre o áudio atribuído a Rogério Fernandes e destaca que na época os dois não estavam juntos, já que Ivy ainda estava totalmente envolvida com o BBB 20.

É importante deixar claro que o áudio vazado de Rogério em uma conversa íntima com outra pessoa ocorreu no mês de abril, momento em que o mesmo encontrava-se solteiro. Sendo assim, Ivy e Rogério estão neste momento reclusos, buscando apoio e auxílio profissional para reestabelecer a saúde mental, se apegando à família e pessoas mais próximas para colocarem a mente e o coração nos eixos. Ivy e Rogério agradecem a dedicação de todos os parceiros envolvidos, em especial ao cerimonialista Junior Donatto, que não mediu esforços nesse momento para que tudo acontecesse da melhor maneira possível.

Depois do BBB, Escândalo de Traição Expõe Relacionamento de Ivy Moraes

Apesar da vida dentro do BBB ser vigiada 24 horas por dia, a vida real, muitas vezes não é possível esconder determinados assuntos, ainda mais quando se é uma pessoa pública, ou se está ligado diretamente a ela. Foi o que aconteceu com o casal Ivy Moraes e o empresário, Rogério Fernandes.

Nos últimos dias, supostas conversas entre Rogério e uma mulher de Belo Horizonte davam indícios de uma possível traição. As tais conversas aconteceram no final de outubro, enquanto Ivy estava viajando a tabalho.

Nos prints e áudios divulgados por Fabia Oliveira no Jornal O Dia, Rogério convida uma mulher para um encontro em um motel, na capital mineira. “Por que a gente não mata logo essa vontade?” pergunta o empresário. “Mas, você não está casado?” questiona a mulher. “Para! Acha que ela (Ivy do BBB) não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo”. “Uai… você aceita isso de boa?” pergunta mais uma vez a mulher para Rogério que dispara: “Aceito. Chumbo trocado não dói.”

Fábia disse ainda em matéria, que Ivy chegou a ter contato com a mulher e pediu provas sobre a suposta traição do noivo. Rogério, perguntado pela BBB o que de fato aconteceu, disse que essa mulher deseja “apenas aparecer.”

Ivy Moraes e Rogério Fernandes estão juntos há mais de 10 anos. Eles ficaram separados por um período de oito meses. Depois que a modelo deixou o BBB o casal reatou. Eles são pais de Luiz Miguel, de três anos.

O escândalo da suposta traição, aconteceu poucos dias do casal realizar uma grande cerimônia de casamento em Cancun, no México, marcada para dia 10 de dezembro.