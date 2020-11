O BBB 21 está quase chegando na telinha da Globo, mas por enquanto, o que vem sendo notícia são os ex-borthers que participaram da edição do reality desse ano. Uma delas é da atriz e empresária Rafa Kalimann. A ex-sister chamou a atenção essa semana despois de receber um pedido de namoro com direito a música autoral e fogos de artífícios.

O pedido partiu do namorado, Daniel Caon, e fez com que as fãs de Rafa criassem expectativas de receberem pedidos de namoro, noivado e até casamento no mesmo estilo. Mas a ex-paticipante do BBB defendeu que pedidos mais simples que acontecem em um jantar ou em um encontro também são muito válidos. Vem saber o que rolou.

Fora do BBB Rafa Kalimann Recebe Pedido de Namoro Cinematográfico

Já pensou chegar em uma sacada de um hotel e ser surpreendida por um show pirotécnico com fogos de artifícios, música autoral tudo isso para pedir em namoro sua amada ou seu amado. Foi o que aconteceu com a ex-integrante do BBB Rafa Kalimann.

Rafa estava hospedada em um hotel do Rio de Janeiro e foi convidada pra ir até a sacada para ver uma “coisinha.” A BBB então ouviu uma linda música acompanhada de fogos de artifício e o pedido de namoro do mozão, Daniel Caon.

A cena foi tão cinematográfica que fez algumas fãs e seguidoras de Rafa sonharem em receber um pedido do mesmo jeito. Mas a BBB fez questão de ressaltar que nem todo pedido de compromisso precisa ser do mesmo jeito que aconteceu com ela. E que eventos mais simples também são validos, o que importa é o que quanto a pessoa se esforça para tornar o momento especial.

Muitas mulheres comentaram que não aceitam menos que isso (um pedido de namoro superproduzido). Muitas vezes, um pedido de namoro vem da forma mais incrível, com fogos de artifício, como aconteceu. Mas esse mesmo amor e essa mesma intenção podem vir em um jantar com uma vela, dentro de casa. Eu acho que o que conta é o quanto a pessoa está disposta a sair da zona de conforto para ver o outro feliz, realmente contagiado por esse amor. Você pode encontrar um cara mais tímido que vai fazer uma coisa mais reservada, mas de todo o coração, com a mesma intenção de te fazer sorrir fazer seu coração acelerar.

Rafa e Daniel se conhecem há 7 anos, mas o relacionamento entre os dois só aconteceu depois que a atriz saiu do BBB. Alias, Daniel chegou a tentar entrar no BBB 20 através da casa de vidro, mas foi menos votado do que seu xará Daniel Lenhardt.

Casa de 5 Andares

Através de sua rede social, Rafa Kalimann mostrou que gosta de grandes eventos, e também de grandes espaços. A atriz mostrou uma casa que alugou para passar uma temporada e onde alguns membros de sua equipe também ficarão hospedados.

A BBB chegou a se perder entre um espaço e outro e se confundir em qual dos andares ficava a piscina.

Eu vou mostrar a casa que eu aluguei pra mim, pra minha equipe ficar essa semana aqui no Rio, que eu trabalho a semana toda aqui. Ó, eu me perco na verdade. São 4 andares, 5 na verdade. Ó, aqui tem uma piscina, que é uma piscina menor. Aí, a gente desce, e é escada, viu?

Vale lembrar que Rafa Kalimann ficou em terceiro lugar no BBB 20 ao lado de Manu Gavassi (que ficou em segundo) e Thelma Assis que foi a grande vencedora. Depois do BBB, Rafa deve integrar o elenco de uma próxima novela da Globo, a atriz inclusive tem investido muito na carreira, com práticas e treinamentos especiais. Algumas pessoas chegaram a dizer que Rafa estaria disputando o papel de protagonista da novela Pantanal, que tem previsão de estreia para o final de 2021.