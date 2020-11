Depois de serem flagradas na juntas na festa de aniversário de Marcela Mc Gowan na última semana, a ex-integrante do BBB 20, Flayslane respondeu nas redes sociais às criticas feitas por seguidores que lembraram da rivalidade entre as duas no reality show da Globo.

Flay alegou que a “inimizade” das duas ficou dentro do reality e que fora do BBB tanto ela como Gizelly conversam, se respeitam, mas que não são amigas. Vale lembrar que no início do ano, Flay chegou a dizer que Gi era a pessoa mais falsa com ela no Big Brother. Vem saber mais o que rolou.

Fora do BBB, Internautas Questionam a Aproximação de Flay e Gizelly

Amigos, amigos, reality a parte, pelo menos é o que diz Flayslane, a ex-participante do BBB 20 com relação a aproximação de Gizelly em eventos sociais. Aliás, a cantora fez questão de deixar bem claro que ela e a advogada conversam em encontros pontuais, mas que não são amigas, de fato.

O buchicho começou quando, essa semana, as duas foram flagradas em um mesmo evento, o aniversário de 32 anos da médica Marcela Mc Gowan , que também ficou confinada no BBB 20. Marcela reuniu diversos “brothers” para cantar parabéns. Em uma das fotos, Flay aparece próximo a Gizelly. A aproximação no entanto levou o questionamento de alguns internautas e a cantora fez questão de se manifestar sobre o assunto.

Saímos de boa, deixei todas as competitividades dentro da casa, sempre falei que minha visão sobre todos era em relação ao jogo, falei isso quando fui sair, ontem a cumprimentei, trocamos ideia e tudo fluiu muito leve, apenas não somos amigas, o que não quer dizer que sejamos inimigas, não tenho nada contra e torço pelo sucesso dela, como pelo de todas as mulheres dessa edição, tenho orgulho das mulheres fod*s que somos.

Em Abril Flay Chamou Gi de Falsa

Vale lembrar que durante uma live promovida por Lucas Magalhães em abril desse ano, logo depois do final do BBB 20, Flayslane fez questão de dizer que Gizelly era a pessoa mais falsa do reality da Globo, na sua opinião.

Realmente dentro da casa as duas não se bicavam nenhum pouco e sobrou até para Prior, já que as duas pareciam interessadas em ter um affair com o arquiteto, que acabou não dando bola para ninguém.

Com os ânimos exaltados, durante a live em Abril, Flay criticou bastante a postura de Giselly dentro do BBB 20.

A Gizelly é a pessoa mais falsa, comigo não fluiu. Não tenho nada contra, mas dentro da casa tiveram algumas situações comigo que eu não achei legal. De todas as formas, comigo, não bateu, não soou verdadeiro. Como eu já vi que ela já falou de mim, é super recíproco da minha parte para ela também.

Amigos Fora do BBB se Reúnem em Aniversário de Marcela Mc Gowan

A quarta-feira,25, foi de festa para boa parte dos ex-integrantes do BBB 20. A médica, Marcela Mc Gowan reuniu os ex-confinados da casa mais vigiada do Brasil em sua comemoração aos 32 anos de idade. Teve bolo, balões, bebidinhas, e (um pouco de aglomeração).

Boa parte dos brothers e sister marcaram presença como: Gizelly Bicalho, Flay, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt, Victor Hugo, Gui Napolitano. Quem também apareceu nas fotos do evento foi Hariany Almeida que integrou o elenco da edição do BBB 19, foi expulsa e depois participou da edição da Fazenda do mesmo ano.

Marcela também reuniu familiares além do elenco do BBB. A ginecologista cantou parabéns e até assoprou velinhas. Pelas fotos dá para ver que o evento rolou em um bar e os ex-BBBs se divertiram bastante.

Vale lembrar que Marcela foi a 12ª eliminada do BBB em um paredão disputado com Babu e Flayslane. Ela obteve 49, 18% dos votos (considerado uma porcentagem alta, já que foi um paredão triplo). Na casa, Marcela Mc Gowan também teve um romance com Daniel Lenhardt, muitos apontam que esse affair pode ter atrapalhado o desenvolvimento da sister na casa. Ao sair do programa, Marcela argumentou com Tiago Leifert sobre sua eliminação.