O BBB 21 está quase batendo em nossa porta, mas os fãs do reality da Globo ainda não esqueceram das polêmicas que aconteceram no Big Brother Brasil desse ano. Babu, um dos participantes que se destacou na última edição, participou de uma entrevista e comentou sobre passagens polêmicas do programa.

Uma delas foi uma observação com comentário totalmente desnecessário feito pela participante Ivy que criticou o pente, no estilo garfo, usado por Babu para manter seu cabelo estilo black power no BBB. O ator afirmou que chegou a sentir raiva, mas que hoje sente pena. Vem saber o que rolou.

Babu Relembra Falas de Ivy no BBB

Se tem uma coisa que marcou (pelo lado negativo) na última edição do BBB, foi um diálogo extremamente desnecessário feito entre Pyong, Giselly e Ivy. Em um determinado dia na casa, Ivy olhou para o pente, estilo garfo, especial para cabelos afros e fez o seguinte comentário: “Quem que penteia o cabelo com um trem desses?”

Ás gargalhadas, Ivy insisti na pergunta, e o hipnólogo do BBB então dispara mais uma vez: “O Babu, gente. Só dá para fazer com esse o dele.” Gisselly então explica que Babu usa esse tipo de pente para “não acabar com os cachinhos.”

Muitos internautas apontaram a fala e o deboche de Ivy de cunho racista e chegaram a pedir nas redes a expulsão da sister, que não aconteceu. “Mano, qual a dificuldade da galera em perceber a gravidade do tom de deboche da Ivy” disse um expectador do BBB. “Eu estou impressionado com a quantidade de gente querendo JUSTIFICAR COMENTARIO RACISTA” disparou outra internauta. “Parem de passar pano pra racismo!!” protestou outra pessoa.

No final, Pyong, Giselly e Ivy acabaram eliminados enquanto Babu chegou quase na semifinal do BBB e ainda acabou ganhando um contrato contrato com a Globo. Mas o tema foi discutido novamente entre o ator e a cantora Tereza Cristina em uma live realizada recentemente.

Babu Lembra da Polêmica do Pente

Sem citar nomes do BBB e após ser perguntado sobre essa situação no reality show, Babu foi bem categórico e disse que depois de passar raiva com a história hoje ele apenas sente pena.

Quando vejo uma cena dessas do pente, sinceramente, antes eu tinha raiva, agora eu tenho pena. Tenho pena de uma pessoa dessas, que não tem pelo menos uma envergadura intelectual ou a perspicácia de entender que ela estava sendo filmada para o país inteiro, sabe.

Ivy e Babu eram inimigos declarados no jogo, em diversas vezes a ex-participante do BBB alegava que o ator usava de “vitimismo” em seus discursos para se livrar de uma eliminação.

Em algum momento alguém iria avaliar aquilo. Não é possível que ela ache que aquilo ali é uma coisa tranquila. Graças a Deus eu não precisei ter nenhum tipo de embate com essa pessoa. Essa pessoa se enrolou toda sozinha, sabe, e ficou claro. Ficou nítido tudo o que estava acontecendo sem eu precisar fazer esforço – disse Babu sem citar o nome da BBB.

Ivy votou tantas vezes em Babu, que os viciados em BBB lembrar da sister na votação para prefeito nas últimas semanas. Diversos memes surgiram falando que Ivy estava saindo de casa para votar no Babu. Rendeu até um esquete para o humorista Marcelo Adnet.

Babu na Globo

Na última sexta-feira, a Globo levou ao ar o especial “Falas Negras.” Diversos atores e atrizes interpretaram grandes personalidades que tiveram (e ainda possui) um papel importante na luta contra o racismo. Babu interpretou o lutador Muhammad Ali.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator que esteve no BBB desse ano, disse que ficou emocionado ao ver a quantidade de pessoas negras envolvidas no trabalho, principalmente na parte técnica.

Eu tenho 20 anos de profissão e é a primeira vez na minha trajetória que vi uma equipe majoritariamente preta. Que bom que vivi para isso.

Babu também estará na próxima temporada da novela Salve-se Quem Puder, na Globo.