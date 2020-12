Uma das ex-integrantes do BBB 20, Bianca Andrade confirmou na última terça-feira que está grávida de poucas semanas do seu companheiro, o youtuber Bruno Carneiro Nunes, o Fred, do canal Desimpedidos. A dona da marca Boca Rosa deu a notícia em seu Instagram que possui mais 13 milhões de seguidores.

A notícia sobre a gravidez a ex- BBB, foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias. A influenciadora, no entanto, parece não ter aprovado o furo de notícia. Nas redes sociais ela surgiu ao lado do namorado, Fred, mostrando um par de sapatinhos brancos e um ursinho roxo. Vem saber o que rolou.

Quase Um Ano Após o BBB, Bianca Andrade Está Grávida

Bianca Andrade que ficou mais famosa ainda depois de sua passagem pelo BBB 20 confirmou na última terça-feira que está grávida de seu primeiro filho. A gravidez é fruto do relacionamento com o também influencer e youtuber,Bruno Carneiro Nunes, o Fred, do canal Desimpedidos.

Os dois se conhecem há mais de cinco anos e possuem um relacionamento de idas e vindas. A BBB assumiu o relacionamento com Fred em setembro, mas fontes afirmam que o casal engatou, novamente, o romance no início do ano, depois da saída de Bianca do Big Brother.

Aliás sobre o relacionamento, recentemente, Bianca revelou que vive um relacionamento com Fred sem rótulos.

Não tem rótulo porque estamos tentando entender que formato funciona para a gente. A gente já tentou muitas vezes. O que importa é quando ele está comigo e eu estou com ele e acabou. O resto é vida dele – disse Boca Rosa que esteve no BBB 20.

Direta Para Leo

Ao contar para todos os seguidores que está grávida, Bianca acabou dando uma alfinetada no colunista do jornal Metropoles, Leo Dias. O jornalista noticiou em primeira mão que Boca Rosa está grávida e a noticia bombou nas redes sociais.

Teremos um baby! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes e esse bbzin já é mais amado que tudo!

Na mesma publicação a BBB também tranquilizou os fãs e seguidores de que está tudo bem com ela, Fred e principalmente o bebê.

Em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar! – comemorou Bianca.

Peões de A Fazenda Citaram o Caso de Boca Rosa no BBB

Participar de um reality show, nem sempre é certeza de sucesso, reconhecimento e muito menos um espaço para ganhar mais admiradores, fãs e seguidores. As vezes as coisas podem seguir por um caminho inesperado, de uma maneira bem rápida e causando estragos na carreira, tanto de pessoas anônimas, como também de famosos. Foi o que aconteceu com a digital influencer, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa no BBB 20.

Dona de uma marca de maquiagens e protagonista de diversas campanhas publicitárias online, Boca Rosa foi lembrada ontem pelos peões de A Fazenda 12 que discutiam a competição de Mateus Carrieri com Mc Mirella, achando que o ator tinha poucas chances, já que o número de seguidores da cantora era muito maior do que a do ator nas redes sociais.

Os peões conversaram sobre número de seguidores versus comportamento na casa, e a Miss Brasil, Jakelyne alertou: “Não adianta ter todos os seguidores do mundo que não vai adiantar.” Jojo Todynho que estava com medo de perder o amigo, Mateus Carrieri na eliminação de A Fazenda 12, para Mirella destacou o caso de Boca Rosa no BBB: “E às vezes até perde. Lembrem do que aconteceu com a Bianca Andrade.”

Raissa também estava por dentro do caso da Boca Rosa no BBB e ainda lembrou a ação da equipe da influecer que aqui do lado de fora teve um trabalhão para reverter a rejeição da participante no reality da Globo: “O próprio pessoal que estava cuidando dela meio que desistiu que era melhor sair do que ficar errando.”