BBB 21 está praticamente há um mês de sua estreia, e a Globo irá se empenhar totalmente para conseguir o mesmo êxito que mostrou nesse início de ano de 2020. Sucesso de público, crítica e audiência, o Big Brother Brasil também consolidou a emissora dos Marinhos em um terreno muito desejado pelo canal, a internet.

Na busca incessante de fazer barulho nas redes, o BBB 20 trouxe para Globo o primeiro lugar da lista de programas de TV mais comentados do mundo em 2020. Séries de sucesso internacional vieram na sequencia como Grey’s Anatomy, La Casa de Papel, Game of Thrones e Stranger Things.

BBB 20 Quebrou mais Recordes

Divisor de opiniões e apontado como um formato desgastado por se repetir por mais de 20 anos na TV brasileira, o Big Brother Brasil provou, mais do que nunca que ainda está on. Prova disso foi o barulho que o BBB 20 fez no início do ano, aproveitando todas as adversidades externas e investindo muito em redes sociais.

E a Globo conseguiu obter mais um resultado satisfatório de seus investimentos. A rede social Twitter divulgou essa semana uma lista de programas mais comentados em sua plataforma. No topo da lista, ninguém mais, ninguém menos que o Big Brother Brasil. O BBB 20 foi o programa mais comentado do mundo, segundo levantamento do próprio Twitter.

E não é para menos, em meio a uma pandemia, o Brasil ficou confinado junto com os participantes do BBB 20 e sem ter que sair para trabalhar e com poucas opções de programas inéditos, a Globo se deu bem com seu reality show se adaptando aos protocolos de segurança no meio da competição.

Logicamente, não foi só a pandemia que consagrou o BBB 20 como o programa mais comentado nas redes sociais. A mudança do formato, misturando anônimos com “famosos” também deu um gás de ineditismo à atração que estreou na Globo em 2001.

De quebra o BBB ainda discutiu temas polêmicos como machismo, racismo, assexualidade e até pitadas de política. Os participantes selecionados à dedo por Boninho e equipe fizeram muito barulho e deram a Globo a audiência que ela não via há anos com o Big Brother. Além disso, Tiago Leifert e o humor de Rafael Portugal acertaram em cheio na maneira de interagir com o público.

A pergunta que não quer calar agora é: “Como será o BBB 21?” Essa resposta só saberemos daqui aproximadamente, um mês.

Boninho Fala Sobre Possível Participação de Raissa no BBB 21

Com certeza você lembra de algum brother ou sister que saiu do Big Brother Brasil em março/abril e em setembro do mesmo ano já estava confinado em A Fazenda da Record TV. Isso aconteceu, entre outros, com Ana Paula Renault, Marcos Härter, Matheus Lisboa e Hariany Almeida. Agora o processo inverso pode acontecer no próximo BBB 21, que estreia em janeiro na Globo.

Acontece que antigamente, o BBB, teoricamente, só confinada pessoas totalmente desconhecidas do grande público. Com o novo formato, testado e aprovado, onde se mistura anônimos e famosos, trazer um personagem de sucesso de A Fazenda para o BBB 21 pode ser viável, ainda mais que a Globo não se prende mais a amarras do passado onde artistas que estavam em outras emissoras, não pisavam tão cedo na TV dos Marinhos.

E o público da internet está se mobilizando para que isso aconteça. Fãs de Raissa Barbosa, que foi eliminada de A Fazenda 12 há duas semanas estão lotando os comentários de Boninho para que a vice-Miss Bumbum 2017 entre no BBB 21. Raissa chamou a atenção do público por enfrentar simultaneamente as dificuldades de um reality de confinamento com pessoas que não tinha intimidade e lutar com seu diagnostico de Síndrome de Borderline, que descobriu há alguns anos.

Isso fez com que a modelo tivesse crises de fúria durante A Fazenda 12, mas que foram superadas com a ajuda de alguns amigos do reality da Record, e também com o apoio médico que os participantes recebem. Com toda essa força e simplicidade, Raissa conquistou uma legião de fãs que querem vê-la em outro canal e em outro confinamento, o BBB 21, que estreia em janeiro.

Boninho não ignorou o pedido dos fãs (que foram muitos) e deu uma resposta neutra: “respeito a torcida de vocês.” Não foi um “sim” esperado pelo público, mas também não foi um “não” mais direto, como diretor já fez com outros nomes citados pelos jornalistas.