As experiências de um reality show não podem ser ignoradas só porque os formatos e as emissoras são diferentes. Foi praticamente esse o tema da conversa de ontem em A Fazenda 12, que lembrou o famoso caso da digital influencer, Bianca Andrade, no BBB, mais conhecida como Boca Rosa.

Bianca entrou no BBB como uma das personalidades mais conhecidas da temporada, seguida por milhões de pessoas e referência no ramo da maquiagem, mas a participação da influencer no reality da Globo azedou, depois que ela fez escolhas erradas na casa. Vem saber o que rolou e o que o Fazendeiros acharam do caso.

Peões de A Fazenda Citam Caso de Boca Rosa no BBB

Participar de um reality show, nem sempre é certeza de sucesso, reconhecimento e muito menos um espaço para ganhar mais admiradores, fãs e seguidores. As vezes as coisas podem seguir por um caminho inesperado, de uma maneira bem rápida e causando estragos na carreira, tanto de pessoas anônimas, como também de famosos. Foi o que aconteceu com a digital influencer, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa no BBB 20.

Dona de uma marca de maquiagens e protagonista de diversas campanhas publicitárias online, Boca Rosa foi lembrada ontem pelos peões de A Fazenda 12 que discutiam a competição de Mateus Carrieri com Mc Mirella, achando que o ator tinha poucas chances, já que o número de seguidores da cantora era muito maior do que a do ator nas redes sociais.

Os peões conversaram sobre número de seguidores versus comportamento na casa, e a Miss Brasil Jakelyne alertou: “Não adianta ter todos os seguidores do mundo que não vai adiantar.” Jojo Todynho que estava com medo de perder o amigo, Mateus Carrieri na eliminação de A Fazenda 12, para Mirella destacou o caso de Boca Rosa no BBB: “E às vezes até perde. Lembrem do que aconteceu com a Bianca Andrade.”

Raissa também estava por dentro do caso da Boca Rosa no BBB e ainda lembrou a ação da equipe da influecer que aqui do lado de fora teve um trabalhão para reverter a rejeição da participante no reality da Globo: “O próprio pessoal que estava cuidando dela meio que desistiu que era melhor sair do que ficar errando.”

Lidi Lisboa Não Estava Por Dentro do Caso

A atriz Lidi Lisboa não estava por dentro do que aconteceu com Bianca Andrade no BBB 20. Jakelyne Oliveira então decidiu resumir o caso. O papo rolou enquanto os peões aguardavam para saberem que seria eliminado da décima roça de A Fazenda 12, Mc Mirella ou Mateus Carrieri.

O que aconteceu é que tinha homens e mulheres e houve uma divisão. Os homens começaram planejar para queimar as mulheres, tipo as que estavam namorando e tudo mais. Aí, na hora de se posicionar, todas as mulheres se uniram para falar com os homens e só ela ficou ao lado dos homens. Ela meio que defendeu os meninos e a internet caiu matando. Não foi só isso, claro, mas lembro que foi uma das coisas de posicionamento. Na hora de se posicionar, ela ficou na hora dos meninos.

Tays Reis também estava por dentro da polêmica e acrescentou mais detalhes sobre o caso para Lidi Lisboa.

Aquele pessoal da casa de vidro (do BBB) que tinha. O menino do cabelo louro aqui (no ombro), o Daniel, entrou explicando o que estava acontecendo lá fora contou pra todo mundo. X pessoas acreditaram e ela ficou do lado de quem não acreditou, mas era verdade e ela não acreditou. Ela preferiu não acreditar.

Virada de Jogo

Mas Jakelyne também destacou o fato de Bianca Andrade ter conseguido dar a volta por cima e ter revertido o quadro de rejeição devido às polêmicas envolvidas na casa do BBB.

Ela falou que o intuito era mostrar a marca dela (Boca Rosa) e vender a marca. Ela falou que pretendia ter três vezes mais que vendia e vendeu dez vezes mais. Eu admiro. Quando ela saiu do programa, estava queimadíssima. Ela pegou aquilo e se reinventou. Tava na crise, na mer** mesmo, e conseguiu se reinventar.

Tays Reis e Lipe Ribeiro destacaram o poder de influência de Bianca Andrade e a elogiaram. “A Boca Rosa é boa. Tem que respeitar” disse a cantora baiana. Enquanto o ex-participante do De Férias com o Ex ressaltou: “Eu sou fã dela. Bateu no peito e foi. Teve coragem.”

Jakelyne também defendeu a ex-integrante do BBB 20 dizendo que não tinha como ela saber se as histórias que chegaram até eles eram verdadeiras.