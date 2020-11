Já imaginou duas bombas com pavios curtos no BBB 21 dividindo tarefas, participando de provas e votando uma nas outras, pois essas foram as especulações da mídia sobre possíveis nomes que estariam escaladas para entrarem no reality da Globo: Andressa Urach e Luana Piovani.

Mas o todo poderoso da emissora dos Marinos, Boninho usou sua rede social para dizer a verdade sobre os possíveis convites a essas duas estrelas polêmicas. O diretor do Big Brother Brasil ainda disse que o “jogo apenas começou” e que o reality terá grandes surpresas. Vem saber o que rolou.

Andressa Urach e Luana Piovani no Mesmo BBB, Boninho Esclarece

Andressa Urach foi dos grandes nomes de A Fazenda 6 em 2013. A modelo falou poucas e boas e não poupou ninguém de seus ataques. Depois disso, em 2014, a modelo passou por uma experiência de quase morte, após se submeter a uma cirurgia estética e ter uma infecção grave nas pernas. Em 2015, ela se converteu evangélica pela igreja Universal, e virou um grande nome da igreja comandada pelo pastor Edir Macedo. Mas agora, Urach de desvinculou radicalmente da igreja fazendo uma série de acusações e isso acabou elevando seu nome a ser uma forte candidata a entrar no BBB 21.

Já Luana Piovani nunca teve medo de opinar sobre diversos assuntos nas redes sociais. Mesmo quando não foi convidada a expor sua ideia. Aliás, por falar em expor, a atriz também não se incomoda de dividir com os seguidores tudo o que acontece em sua vida íntima, incluindo a relação que mantém com seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Fora da TV aberta desde 2014, a atriz então vem fazendo pequenas participações em seriados e programas em canais fechados. Especuladores afirmam que a atriz é o sonho do diretor Boninho para integrar o elenco do BBB.

Mas Boninho usou sua rede social durante o final de semana para desmentir e afastar todas essas especulações sobre os nomes que estarão no BBB 21.

Boninho Dispara Sobre Luana e Andressa

E a resposta a dúvida se Luana Piovani ou Andressa Urach estariam na mira da seleção do próximo BBB 21 é, não. Pelo menos foi o que declarou o todo poderoso dos realities shows da Globo, Boninho. O diretor do The Voice, Mestre do Sabor e BBB usou sua rede social para comentar os palpites de algumas pessoas sobre os nomes dos famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil.

Não! Luana Piovani não e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou.

Luana Piovani até chegou a falar em sua rede social que estaria disposta a entrar no BBB, desde fosse permitida a entrada de um “chicote.” Já Andressa Urach, os fãs do Big Brother acharam estranho a saída repentina da modelo tanto da igreja como da Record. Andressa ainda fez declarações acusando a sua ex-religião de lhe tirar mais de um milhão de reais em doações. Algumas pessoas fizeram as contas e acharam que Andressa estaria disposta a entrar no reality da Globo para recuperar o dinheiro doado à sua ex-religião.

Boninho está aproveitando a onda da forte repercussão de A Fazenda 12 para atiçar os fãs do BBB. Em 2020, a Globo apostou na fórmula de misturar a anônimos com “celebridades” e obteve uma resposta muito satisfatória. A ideia é repetir o formato. Além disso, a emissora dos Marinhos também irá esticar mais o seu principal produto comercial do primeiro semestre, isso significa que o BBB 21 poderá ter mais de cem episódios ficando quase quase quatro meses no ar.