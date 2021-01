A atriz Carla Diaz resolveu aparecer para seus seguidores depois de um breve sumiço repentino. A artista é um dos nomes mais fortes para integrar o elenco da nova temporada do BBB 21 que estreia no final de janeiro.

Carla Diaz não confirmou nem negou o convite de produção de Boninho para ficar confinada no reality da Globo e alegou que o sumiço no início da semana foi para resolver problemas pessoais como pagar contas. Vale lembrar que além de Carla, nomes como Nego do Borel, Gracyanne Barbosa, Gustavo Mioto e Andressa Urach são dados como certo para integrarem o BBB 21.

Carla Diaz, Cogitada Para BBB 21, Revela Motivo de Sumiço

Carla Diaz, revelou em outras palavras que seu coração está em buraquinhos, como já dizia a letra da música que cantava em Chiquititas nos anos 90. A atriz usou as redes sociais justamente para explicar seu breve sumiço das redes sociais. Carla disse que ficou longe das redes para resolver problemas pessoais, como pagar contas e que está tudo bem.

Os fãs acharam estranho Carla Diaz não publicar nada nas redes no começo da semana. Isso fez com que aumentassem os burburinhos sobre a possível participação de Carla na nova temporada do BBB 21. Mas atriz deu outro motivo para o chá de sumiço.

Gente, esta tudo bem comigo. Fico um dia sem postar aqui e o povo já fala milhões de coisas. Ontem foi o primeiro dia útil do ano, fiz mais coisa ontem do que 2020 inteiro.

Caso a confirmação para a participação de Carla Diaz no BBB 21 se confirme o público poderá acompanhar a participação da atriz em dois programas da Globo. Isso porque em breve ela começara aparecer na novela A Força do Querer, onde interpretou Carine, rival de Bibi.

Vale lembrar que além de de Carla Diaz, outros artistas como Flávia Pavanelli, Pocah, Kéfera, Fiuk, Camilla de Lucas e Matheus Mazzafera também são nomes fortes para entrar no BBB 21.

A partir do dia 08 de janeiro Boninho promete novidades sobre o novo BBB. O diretor do programa já anunciou que os participantes anônimos já estão confinados em um hotel. Já os famosos ficarão reclusos da mídia mais próximo da estreia do programa que acontece no final do mês.

BBB 21 Tem Imagens Exclusivas Liberadas Por Boninho

Na noite dessa quinta-feira, a Record TV irá levar ao ar o último episódio da temporada de A Fazenda 12. Nos últimos três meses, a emissora do Bispo ocupou o “espaço de reality da TV brasileira” e agitou as redes sociais movimentando torcidas e criando burburinhos sobre os famosos confinados. Agora acabou. Já a partir de amanhã, a atenção estará totalmente voltada para a estreia do BBB 21, na Globo.

Marcada para começar dia 25 de janeiro, depois de A Força do Querer, Boninho promete uma temporada cheia de emoção e com “famosos impensáveis.” E todo ano o público sempre fica curioso para saber sobre as novidades do programa. Para aliviar a ansiedade dos fãs, duas imagens estão circulando nas redes sociais e mostram alguns detalhes de como será a casa mais vigiada do Brasil nos próximos quatro meses.

A primeira imagem foi divulgada pelo próprio Boninho, e mostra uma entrada, que ainda não se sabe se é para pessoas ou para objetos. A mistura de cores “berrantes” chamou a atenção do público que, logicamente, fizeram questão de palpitar.

“Acho que é um dos quartos” disse um internauta. “Parece o Castelo Rá-Tim-Bum” brincou outro seguidor. “Quarto Patati Patatá” disparou outro fã.

Já outra imagem que circula pelas redes mostra claramente um quarto com algumas camas cobertas com edredons nos tons azul bebe e rosa. Essa imagem não foi confirmada pelo diretor do BBB 21 se é mesmo do programada.