Vocês talvez nem lembram, mas em 2014 a Globo levou ao ar entre janeiro e abril o BBB 14. O programa foi a segunda edição exibida totalmente em HD e não teve nenhum grande destaque de seus participantes após o término do reality.

Mas uma participante em especial jamais esqueceu dessa temporada. A Dj, Clara Aguilar que ficou em terceiro lugar na disputa guarda na memória até hoje um fato especial: o dia em que foi para debaixo do edredom com a amiga, Vanessa Mesquita. Clara afirma que existe “um video proibido” que mostra tudo o que rolou e que foi vetado por Boninho, por ser “quente demais.”

Depois de 6 anos, Clara Aguilar pede Vídeo Íntimo do BBB 14

Em 2014, apensar da grande novidade da transmissão do BBB 14 em alta definição, o público ainda guardava um certo pudor nos realities shows. Mas a participante Clara Aguilar não estava nem ai para o que os outros estavam pensando, e na primeira oportunidade foi para debaixo do edredom com a amiga, e depois namorada, Vanessa Mesquita.

Segundo a Dj, o clima esquentou depois de uma festa no BBB, naquela semana Clara era líder e pode desfrutar de mais intimidade em um quarto reservado. As duas estavam bem animadinhas após desfrutarem de muitos drinks e a coisa esquentou. No entanto as imagens foram restritas apenas alguns segundos na edição final, todo o restante foi editado e ninguém nunca mais viu o conteúdo.

Segundo os fãs de Clara, o tempo da “pegação” foi de 33 minutos no quarto do Líder do BBB e até hoje a Dj pede a liberação do conteúdo para o todo poderoso Boninho.

Na hora cortaram [a cena] e deixaram a câmera ligada para outro lugar que não tinha nada. E contaram que foram 33 minutos. Tenho certeza que o Boninho jamais vai liberar essa cena. E se liberar não terá nada para ver porque foi tudo debaixo do edredom.

DJ Acredita Aposta Em Mudanças nos Perfis dos Participantes

Clara Aguilar afirma não se arrepende do que aconteceu no BBB 14, a DJ chegou a ser uma das finalistas, portanto isso não deve ter lhe prejudicado em sua trajetória. Ela também conta que a questão do vídeo é apenas uma brincadeira entre os fãs e que já virou um meme.

Virou essa brincadeira por causa dos 33 minutos. As meninas ficam mandando tuíte para o Boninho, ‘libera os 33 minutos’. Por isso que eu postei isso. Essa frase já virou um meme – disse ao portal UOL.

Além disso, Clara não carrega sentimentos de culpa ou arrependimento, já que foi tudo consentido entre as duas partes e só o público foi podado de ver o que rolou no quarto do líder depois daquela festa.

Nunca fui uma pessoa que se preocupa com o que os outros estão pensando. Só curti o momento e não fiquei pensando se iriam me julgar aqui fora. Acho que já estava sendo tão julgada, né, por ser somente eu.

A Dj também afirma que já está na hora de Boninho apostar em perfis diferentes dentro do BBB e tentar emplacar um casal gay masculino, por exemplo.

Está mais do que na hora das pessoas entenderem que esse preconceito é a coisa mais ridícula. É uma coisa que acontece e vai acontecer cada vez mais. Não vejo a hora de ter um reality com um casal bem gay, bem lésbico, para esfregar na cara dessa sociedade hipócrita que a gente vive.

O BBB 21 tem data de estreia marcada para o dia 25 de janeiro. A nova temporada, assim como esse ano, também irá apostar na mistura entre famosos e anônimos. Alguns nomes de celebridades estão sendo ventilados nos corredores da Globo, nas nada foi definido ainda. A nova temporada ultrapassará a marca dos 100 episódios.