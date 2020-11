Um dos maiores digitais influencers do Brasil, Carlinhos Maia resolveu fazer um encontro com alguns amigos “mais chegados” em sua mansão localizada no estado de Alagoas. Entre esses amigos, Carlinhos Maia chamou diversos ex-participantes do BBB, entre eles Felipe Prior, Gabi Martins, Gui Napolitano e Daniel Lenhardt que estiveram na última edição do reality da Globo.

Um dos momentos mais comentados nas redes, foi quando Carlinhos organizou um futebol de sabão. Em um dos times estava justamente Daniel que acabou surpreendido por um lance no mínimo inusitado promovido por uma digital influencer e divulgado pelo próprio Carlinhos Maia, vem saber o que rolou.

Ex-participantes do BBB se Encontram na Mansão de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores do Brasil e reconhecido pelo seu humor nas redes sociais, convidou diversas personalidades da mídia para um encontro em sua mansão localizada em Alagoas. Entre os convidados estavam outros digitais influencers e também ex-integrantes do BBB.

Em determinado momento, Calinhos organizou um jogo de futebol de sabão. O time foi dividido entre o Time das Gostosas e do Rapazes. Daniel Lenhardt integrou o time dos rapazes e em determinado lance, o ex-participante do BBB participou de um lance inusitado.

O BBB estava atrás da bola junto com outras meninas e na disputa acabou escorregando e foi surpreendido pela influenciadora Elimy Garcia que acabou por cima dele provocando o lance que foi chamado de “surra de bumbum” já que a famosa acabou colocando seu traseiro no rosto do modelo, por acidente.

Toda essa movimentação foi gravada pelo próprio Carlinhos Maia que chamou o lance da disputa pela bola de Golpe. No intervalo da partida, o BBB comentou o ocorrido e disse: “Que Loucura.” Apesar do sabão, lances e tombos, ninguém se machuco e todos se divertiram muito.

Felipe Prior, que também esteve confinando esse ano no BBB 20, chegou a publicar uma foto ao lado de Carlinhos Maia e seu esposo Lucas Guimarães. Na legenda o arquiteto escreveu: “Galera, tô na casa do monstro aqui, quem vocês acham que é? Olha na casa de que eu tô aqui.”

Do BBB 20 Para o Banho Vigiado Fora da Casa

Daniel Lenhardt foi um dos confinados do BBB 20 esse ano na Globo, depois de passar pela casa de vidro, o modelo ao lado Ivy Moraes foram escolhidos pelo público para entrarem na casa mais vigiada do Brasil. E vigiada mesmo, em todos os sentidos e momentos. Um deles é o momento do banho, onde os brothers e sisters devem praticar a higiene de biquíni e sunga, com o público assistindo tudo.

Para matar a saudades de ter a intimidade invadida e ganhar alguns biscoitos (likes e carinho do público nas redes sociais) Daniel Lenhardt compartilhou em sua conta do Instagram, uma foto tirada diretamente do banho. Para não ser censurado, o modelo tampou as partes íntimas com espuma. Mas mesmo assim fez a alegria da galera que ganhou um carinho por ele desde o BBB.

Como legenda Daniel ainda escreveu: “Banho de ervas e algumas espumas”. Seus seguidores fizeram questão de comentar: “Vamos com calma, faltou ar” disse um fã. “Não é seu aniversário, mas está de parabéns” elogiou outro seguidor. “Nunca desejei tanto ser uma espuma” brincou ainda um internauta.

Comentários da Foto

Seguidores famosos também fizeram questão de passarem pela publicação do ex-integrante do BBB e deixarem seus likes e comentários. Gui Napolitano respondeu a publicação com risos. O ator e youtuber Diego Campagnolli disparou: “Primeira vez que fico na dúvida ENORME se queria ser uma erva ou espuma ! Me ajudem?”

Já o apresentador do BBB, Tiago Leifert entrou na onda do reality da Globo e “puniu” o ex-participante descontando em suas moedas: “Pqp Menos 1000 estalecas.”