Uma polêmicas daquelas, envolvendo um ex-integrante do BBB 20, tomou conta das redes sociais no último final de semana. Segundo um site de celebridades o modelo, Daniel Lenhardt, que participou de um evento em Aracajú, saiu do local convidando vários amigos para uma “festinha prive.”

Vários ex-participantes do BBB que também estavam no evento declinaram o convite, segundo informações e ao que tudo indica a festinha não rolou. Depois do bafafá, Daniel Lenhardt usou suas redes sociais para desmentir o fato mas acabou afirmando que não “acha uma má ideia” esse tipo de evento. Vem saber o que rolou.

Fora do BBB, Daniel Lenhardt Tenta Promover “Festinha Íntima” Segundo Site

Nada melhor do que dar aquela relaxada com os amigos depois de um trabalho, não é mesmo. Segundo um famoso site de celebridades, essa foi justamente a intenção do ex-integrante do BBB 20, Daniel Lenhardt.

O modelo esteve em Aracajú, Sergipe no último final de semana para fazer presença VIP no evento, Boteco Prime, de Lucas Guimarães. O marido de Carlinhos Maia ainda reuniu outros ex-participantes do BBB 20 entre eles, Ivy Moraes, Guilherme Napolitano e Flayslane Raiane. Segundo o site, assim que acabou a transmissão, Daniel Lenhardt teria convidado alguns participantes da festa para curtirem juntos uma “festinha privê.” Mas os ex-colegas de confinamento acabaram declinado o convite.

Daniel Nega Evento Íntimo

Depois da polêmica e as afirmações, o BBB usou suas redes sociais dizendo que tudo não passou de uma mentira e que ele não promoveu tampouco convidou alguém para qualquer outro evento. Daniel Lenhardt ainda brincou com a repercussão e disse que não achou uma má ideia criar esse tipo de evento.

Bem que eu queria, não nego, mas não acreditem em tudo o que sai por aí.

Ainda em sua rede social, Daniel foi questionado por um seguidor se ele prefere um amor ou dez contatinhos. O BBB foi direto ao responder: “Um amor, galera, e um amor de cachorro.”

Depois que saiu do BBB, Daniel já participou de várias reuniões que juntou o grupo que ficou confinado no reality da Globo esse ano, um deles foi o aniversário de Marcela Mc Gowan, sua affair durante o programa. No entanto o modelo afirma que está solteiro.

Ex-participantes se Encontram na Mansão de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores do Brasil e reconhecido pelo seu humor nas redes sociais, convidou diversas personalidades da mídia para um encontro em sua mansão localizada em Alagoas. Entre os convidados estavam outros digitais influencers e também ex-integrantes do BBB.

Em determinado momento, Calinhos organizou um jogo de futebol de sabão. O time foi dividido entre o Time das Gostosas e do Rapazes. Daniel Lenhardt integrou o time dos rapazes e em determinado lance, o ex-participante do BBB participou de um lance inusitado.

O BBB estava atrás da bola junto com outras meninas e na disputa acabou escorregando e foi surpreendido pela influenciadora Elimy Garcia que acabou por cima dele provocando o lance que foi chamado de “surra de bumbum” já que a famosa acabou colocando seu traseiro no rosto do modelo, por acidente.

Toda essa movimentação foi gravada pelo próprio Carlinhos Maia que chamou o lance da disputa pela bola de Golpe. No intervalo da partida, o BBB comentou o ocorrido e disse: “Que Loucura.” Apesar do sabão, lances e tombos, ninguém se machuco e todos se divertiram muito.

Felipe Prior, que também esteve confinando esse ano no BBB 20, chegou a publicar uma foto ao lado de Carlinhos Maia e seu esposo Lucas Guimarães. Na legenda o arquiteto escreveu: “Galera, tô na casa do monstro aqui, quem vocês acham que é? Olha na casa de que eu tô aqui.”