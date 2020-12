Destaque desde que entrou no BBB 20, Rafa Kalimann arrancou suspiros e fez a temperatura das redes subir ao surgir com um biquíni rosa e questionar os seguidores se “já estão sentindo o verão”.

A postagem logicamente não passou desapercebida e repercutiu no Instagram atraindo vários likes e elogios a musa do BBB. Recentemente, Rafa Kalimann surgiu ao lado de sua amiga de confinamento Manu Gavassi. A outra convidada ilustre desse “encontrão” foi Bruna Marquezine e o evento, logicamente atraiu um saudosismos de todos os fãs dessas estrelas.

Mesmo Após o Fim do BBB 20, Rafa Kalimann Ainda Atrai a Atenção dos Seguidores

Depois de vários meses após o BBB, Rafa Kalimann ainda é uma sensação nas redes sociais. Com quase 20 milhões de seguidores a digital influencer não passa desapercebida em nenhum lugar, ainda mais no Instagram.

Nos últimos dias, Rafa publicou um vídeo onde aparece de biquíni rosa, cabelos soltos e olhar sensual. Na legenda a digital influencer escreveu: “Alguém sentindo cheirinho de verão?”

As reações foram imediatas e os fãs não economizaram nos elogios para a BBB: “Se superou na própria beleza” disse um seguidor. “Gentee euuuuu sou apaixonada” disparou outra fã. “Deeeeeeuuuussssss Rafaella! Assim não sobra ninguém vivo!” brincou outra internauta.

Recentemente, a musa do BBB 20 marcou presença na volta aos palcos do Altas Horas, na Globo. Durante bate-papo com Serginho Groisman, Ferrugem e Cid Moreira, Rafa Kalimann revelou que já teve medo da voz do ex-apresentador do Jornal Nacional.

Eu tinha muito medo da voz do Cid Moreira. Precisei desabafar, abrir o meu coração – revelou a musa no Altas Horas.

A cantor Ferrugem, concordou com a BBB e também revelou medo da voz sombria de Cid quando apresentava o quadro do Mister M: “Somos dois! Quando entrava no ar o quadro do Mister M e o Cid dizia ‘Príncipe Negro dos Sortilégios’, eu me arrepiava todo, e quando descobri que o Mister M era uma pessoa, fiquei com ainda mais medo.”

Ex-finalistas do BBB 20, Manu e Rafa Têm Encontro com Bruna Marquezine

O fim de semana foi de encher os olhos dos fãs das musas do BBB 20, Manu Gavassi e Rafa Kalimann. A cantora promoveu um encontro daqueles e de quebra ainda chamou Bruna Marquezine. Vale lembrar que Bruna e Manu já eram grande amigas antes do reality show, e que Rafa se identificou com a cantora durante o confinamento estreitando o relacionamento com o passar das semanas.

Manu publicou fotos desse “encontrão” e levou os fãs ao delírio. “Encontrinho do pop” foi a legenda usada pela BBB. Bruna Marquezine comentou: “Ainnn eu amo.” Já Rafa Kalimann criticou a qualidade das fotos que não teve toda aquela superprodução e acabou pegando as beldades “desprevenidas”: “Não dei quem tá mais desfavorecida na foto mas foi incrível .”

Famosos como o ator Klebber Toledo, Pequena Lo e George Sauma curtiram a publicação de Manu. A estrela do BBB 20, Manu e Marquezine estarão na próxima produção da Netflix, Maldivas. No elenco além de Klebber Toledo que não teve seu contrato renovado com a Globo, a Netflix conseguiu reunir uma série de ex-globais como Sheron Menezzes, Carol Castro, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann. A produção ainda não tem data para estreia mas as gravações já começaram.

BBB 21

Por falar em Big Brother, mês que vem, mais exatamente, dia 25 a Globo irá levar ao ar a estreia do BBB 21. O diretor Boninho já adiantou que essa será a temporada mais longa do reality, com mais de 100 episódios.

Além disso o diretor promete repetir a fórmula e misturar famosos com anônimos, assim como fez na edição desse ano. Tiago Leifert será o apresentador e Rafael Portugal fará os quadros de humor.