Depois de participar de uma das edições históricas do BBB, Gui Napolitano continua chamando a atenção de seus seguidores nas redes sociais. Na última terça-feira, o modelo fez a temperatura do Instagram subir e arrancou elogios depois de uma publicação no Instagram.

Na legenda, Gui falou de bondade e motivação e inspirou seus fãs que fizeram questão de não economizarem nos elogios e também nas cantadas do ex-integrante do BBB. Vale lembrar que o bonitão está colhendo bons frutos após sua participação no reality da Globo, recentemente, Gui Napolitano anunciou que participará de um filme.

Gui Napolitano, após nove meses do final do BBB 20 continua fazendo um grande sucesso nas redes sociais. O modelo tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, segue fazendo campanha e divulgações em suas redes sociais. Além disso, Gui Napolitano também participa de alguns eventos como presença VIP, e seguindo todos os protocolos de segurança para prevenir o coronavírus.

Na última terça-feira, Gui Napolitano arrancou elogios de seus seguidores nas redes e fez a temperatura subir. O bonitão publicou uma foto sem camisa com a seguinte legenda: “Seja o motivo pelo qual alguém acredite que a bondade ainda existe.”

Os seguidores do galã do BBB 20 fizeram questão de não economizar elogios ao bonitão tatuado: “Mortaaa com essa beleza” escreveu uma admiradora. “Você é o motivo pelo qual eu acredito na bondade Gui, seu coração é raro” elogiou outra seguidora. “Mais bonito que boleto pago!” brincou outra internauta.

Vale lembrar que Gui Napolitano continua solteiro, fãs tentaram unir o modelo com a cantora Gabi Martins fora do BBB, mas o namorico durou mesmo somente durante o confinamento. Do lado de fora do reality da Globo, Gui e Gabi se acertaram como amigos. Napolitano inclusive chegou a gravar um clipe com Gabi Martins com cenas bem românticas, mas tudo seguindo somente o roteiro.

BBB 20 Quebrou mais Recordes

Divisor de opiniões e apontado como um formato desgastado por se repetir por mais de 20 anos na TV brasileira, o Big Brother Brasil provou, mais do que nunca que ainda está on. Prova disso foi o barulho que o BBB 20 fez no início do ano, aproveitando todas as adversidades externas e investindo muito em redes sociais.

E a Globo conseguiu obter mais um resultado satisfatório de seus investimentos. A rede social Twitter divulgou essa semana uma lista de programas mais comentados em sua plataforma. No topo da lista, ninguém mais, ninguém menos que o Big Brother Brasil. O BBB 20 foi o programa mais comentado do mundo, segundo levantamento do próprio Twitter.

E não é para menos, em meio a uma pandemia, o Brasil ficou confinado junto com os participantes do BBB 20 e sem ter que sair para trabalhar e com poucas opções de programas inéditos, a Globo se deu bem com seu reality show se adaptando aos protocolos de segurança no meio da competição.

Logicamente, não foi só a pandemia que consagrou o BBB 20 como o programa mais comentado nas redes sociais. A mudança do formato, misturando anônimos com “famosos” também deu um gás de ineditismo à atração que estreou na Globo em 2001.

De quebra o BBB ainda discutiu temas polêmicos como machismo, racismo, assexualidade e até pitadas de política. Os participantes selecionados à dedo por Boninho e equipe fizeram muito barulho e deram a Globo a audiência que ela não via há anos com o Big Brother. Além disso, Tiago Leifert e o humor de Rafael Portugal acertaram em cheio na maneira de interagir com o público.

A pergunta que não quer calar agora é: “Como será o BBB 21?” Essa resposta só saberemos daqui aproximadamente, um mês.