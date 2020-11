Após passar pela casa de vidro e diversas semanas no BBB 20, Daniel Lenhardt sentiu saudades de ter sua “privacidade vigiada” e resolveu compartilhar um momento íntimo em sua rede social.

O ator e modelo surgiu peladão durante o banho e tampou as partes íntimas só com espuma. Logicamente os fãs e seguidores foram à loucura e não deixaram de comentar e compartilhar a foto nas redes. Recentemente, Daniel também se encontrou com amigos que fez durante sua passagem no BBB 20. Vem saber o que rolou.

Do BBB 20 Para o Banho Vigiado Fora da Casa

Daniel Lenhardt foi um dos confinados do BBB 20 esse ano na Globo, depois de passar pela casa de vidro, o modelo ao lado Ivy Moraes foram escolhidos pelo público para entrarem na casa mais vigiada do Brasil. E vigiada mesmo, em todos os sentidos e momentos. Um deles é o momento do banho, onde os brothers e sisters devem praticar a higiene de biquíni e sunga, com o público assistindo tudo.

Para matar a saudades de ter a intimidade invadida e ganhar alguns biscoitos (likes e carinho do público nas redes sociais) Daniel Lenhardt compartilhou em sua conta do Instagram, uma foto tirada diretamente do banho. Para não ser censurado, o modelo tampou as partes íntimas com espuma. Mas mesmo assim fez a alegria da galera que ganhou um carinho por ele desde o BBB.

Como legenda Daniel ainda escreveu: “Banho de ervas e algumas espumas”. Seus seguidores fizeram questão de comentar: “Vamos com calma, faltou ar” disse um fã. “Não é seu aniversário, mas está de parabéns” elogiou outro seguidor. “Nunca desejei tanto ser uma espuma” brincou ainda um internauta.

Seguidores famosos também fizeram questão de passarem pela publicação do ex-integrante do BBB e deixarem seus likes e comentários. Gui Napolitano respondeu a publicação com risos. O ator e youtuber Diego Campagnolli disparou: “Primeira vez que fico na dúvida ENORME se queria ser uma erva ou espuma ! Me ajudem?”

Já o apresentador do BBB, Tiago Leifert entrou na onda do reality da Globo e “puniu” o ex-participante descontando em suas moedas: “Pqp Menos 1000 estalecas.”

Encontro No Aeroporto

Recentemente, o também ex-participante do BBB 20, Pyong Lee também divulgou em suas redes sociais uma foto com Daniel Lenhardt, os dois se encontraram rapidamente no aeroporto e fizeram questão de registrar o momento.

Galera, estou aqui no aeroporto, bem de boa, e quem que eu encontro? Não acredito, cara! No mesmo voo! Saudade – disse Daniel

O ilusionista também revelou que estava com saudades do ex-companheiro de confinamento do BBB: “É muita coincidência, cara. Eu me emocionei. Não acreditei. É a primeira vez que a gente se encontra depois do programa.”

Vale lembrar que esse ano, devido a pandemia, os ex-participantes do BBB 20 tiveram que se reinventar para faturar uma grana com presença vips. Com os eventos cancelados o elenco do reality show da Globo teve que se virar e surgirem em lives e vídeos de suas casas mesmo.

Em outubro, Daniel Lenhardt também surgiu nas redes sociais de uma fã muito especial, a mãe de Marcela McGowan com quem o modelo manteve um relacionamento dentro do reality. Josiane, mãe de Marcela ainda escreveu na publicação: “Xenteeee eu aperto mesmo! Menino lindo com uma energia incrível!”

Daniel também ganhou destaque nas redes sociais e na mídia após ganhar uma imitação muito engraçada e inspirada do humorista Marcelo Adnet. O ator inclusive chegou a usar o “personagem” em alguns esquetes do humorístico Fora de Hora exibido no início do ano pela Globo. A fama trouxe bons frutos para Daniel Lenhardt, sua passagem pelo BBB 20 fez com que o modelo conquistasse mais de um milhão e trezentos mil seguidores apenas no Instagram. Sucesso.