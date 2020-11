Gabi Martins participou do BBB 20 no início do ano. A cantora entrou na casa mais vigiada do Brasil no time “camarote” onde estavam as pessoas que já tinham algum conhecimento do público através de seus trabalhos nas artes e também nas redes sociais.

Confinada no BBB ela conheceu Gui Napolitano, os dois trocaram alguns beijinhos, mas os rumos dos jogos e as afinidades dentro do reality acabaram distanciando os dois dentro da casa. Gui acabou eliminado primeiro e Gabi depois. Fora do programa, a cantora fez uma música para o modelo e agora virou um clipe. Vem saber como anda a relação dos dois.

Amor de BBB Fora do Confinamento

Amores de BBB são difíceis de continuarem fora da casa, mas lógico que existem exceções, tem ex-participantes que até casaram e tiveram filhos. Mas esse plano de fixar a união ainda está bem distante dos pensamentos de Gabi Martins e Gui Napolitano.

O casal se conheceu no último BBB 20, trocaram alguns beijos mas as amizades diferentes dentro do programa da Globo acabou azedando a relação, Gui Napolitano acabou eliminado e muito criticado pela forma que tratou Gabi Martins no Jogo. A cantora ficou em décimo lugar no reality.

Depois que saiu do BBB, Gabi tentou conversar com Gui, mas o modelo disse que ainda não estava pronto para ter uma “DR” foi ai que a cantora compôs a música Covardia. Ela cantou e a principio Napolitano não gostou muito da música. Mas o tempo passou os dois conversaram e acabaram se acertando.

O acerto foi tanto que Gui até topou participar do clipe da música, que foi composta graças a ele. A produção ainda gravou dois finais para videoclipe. No primeiro, o ex-casal do BBB terminam juntos, no segundo, cada um vai para seu lado. Gabi Martins pediu para que os fãs escolhessem qual dos finais gostariam de ver, e logicamente, todos os fãs optaram por ver Gui e Gabi juntinhos.

Gabi Afirma Ter uma “Relação Sem Rótulos” com Gui

Durante entrevista para a jornalista, Fábia Oliveira, Gabi Martins disse que ela e Gui Napolitano não estão namorando.

Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos, mas não é namoro. É uma relação sem rótulos.

Ao GShow, Gabi Martins ainda explicou que fora do BBB os dois tiveram mais tempo para conversar e reforçou que por enquanto a amizade e o respeito entre os dois prevalecem, mas que o foco é o trabalho.

Hoje meu foco é o meu trabalho e minha carreira. Essa reaproximação com o Gui me mostrou que a gente se dá muito bem, mas é como amigo. A gente torce muito um pelo outro. Minha mãe já foi na casa do Gui e conheceu o pais dele também. Todos se deram muito bem e todos torcem pela felicidade um do outro, juntos ou separados.

Namoro com Apresentador do SBT

Depois que deixou o BBB 20, Gabi Martins foi até o programa do Danilo Gentili, após participar da atração do SBT, a cantora chegou a revelar que os dois estavam “se conhecendo melhor” em relação a Gentili, no entanto nenhuma relação foi assumida.

Antes de entrar no BBB, Gabi chegou a namorar com o sertanejo Henrique, da dupla Henrique & Juliano, o romance aconteceu em 2018. Mas atualmente a cantora está mesmo interessada em mostrar seu trabalho para todo o público e divulgar sua música.