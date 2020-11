Parece que fora do BBB, o empresário e arquiteto, Felipe Prior está conseguindo arrumar mais confusões do que confinado na casa mais vigiada do Brasil. E Pior, o ex-BBB ainda está gerando imagens de todas as suas “derrapadas” e “atrapalhadas.”

Dessa vez, a coisa ficou um pouco mais séria, já que Felipe Prior usou suas redes sociais, no dia da eleição para prefeito e vereadores nos municípios brasileiro, e gravou imagens da cabine de votação, o que é ilegal. O ex-integrante do BBB apagou a publicação após o alvoroço, mas já era tarde demais.

Felipe Prior Apronta Mais Fora do que Dentro do BBB

Felipe Prior não consegue escapar da mídia de jeito nenhum. O ex-participante do BBB 20 virou manchete de vários sites e jornais na semana passada após se meter em uma briga no litoral norte paulista. Nas imagens, além de uma confusão generalizada, Prior ainda aparece levando algumas porradas de pessoas desconhecidas.

O arquiteto chegou a publicar um vídeo para explicar o que aconteceu e dizer que já estava tudo bem. Dessa vez, o que entregou o BBB foi um vídeo, só que dessa vez o vídeo foi gravado pelo próprio famoso.

No domingo, durante a votação para prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros, Felipe Prior cometeu um “crime eleitoral”. O ex-integrante do BBB entrou na cabine de votação e fez um vídeo para seus Stories do Instagram, mostrando quais números estava aperando. Essa prática é totalmente proibida e configura crime sujeito até alguns meses de prisão segundo Tribunal Superior Eleitoral. As informações são de Leo Dias, do site Metrópoles.

Após toda polêmica e repercussão negativa, o BBB apagou a publicação, mas já era tarde demais, pois seus seguidores acabaram salvando o vídeo e reverberando a ação ilegal do famoso nas redes. Por enquanto ele não se manifestou sobre o ocorrido.

Fora do BBB, Felipe Prior Se Envolve em Pancadaria

Lembram de Felipe Prior do BBB 20? Ele era um dos participantes mais invocados e marrentos do jogo. Viu todos seus amigos e aliados serem eliminados da casa um a um e no final travou um paredão histórico com Manu Gavassi que gerou uma votação recorde do público em interação com Realities Shows. Por fim ele ficou com 56,73% de um total de 1,5 bilhões de votos computados e foi eliminado pelo público.

Pois bem, fora do BBB, Felipe Prior ainda estampa algumas manchetes de sites com algumas polêmicas. Dessa vez ele foi flagrado em meio de uma briga com direito a socos, puxões e chutes em uma praia do litoral norte de São Paulo, Ilhabela.

A briga foi registrada por uma pessoa e lógico que o vídeo não demorou muito para viralizar nas redes sociais. Diante dos fatos, o BBB resolveu gravar um vídeo e contar sua versão de toda essa confusão.

Realmente, no vídeo sou eu mesmo. A briga não foi comigo, eu entrei para apaziguar a briga, que estava rolando com uma outra pessoa que estava na minha roda, e acabou sobrando para mim. Como vocês viram, tomei uns socos ainda. Mas tranquilo, vida que segue, não quero ficar falando disso.

Prior em A Fazenda

Vale lembrar que por sua atuação bombástica e polêmica no BBB 20, o nome de Felipe Prior ventilou para integrar o elenco de A Fazenda esse ano, mas a sombra desse processo acabou eliminando o empresário antes mesmo dele por os pés no sítio da Record TV em Itapecerica da Serra.

Outros ex-participantes do BBB já deram o ar da graça em A Fazenda, como Ana Paula Renault, Marcos Harter, Matheus Lisboa, Harianny Almeida e Diego Grossi. Quanto ao BBB 21, a produção da Globo trabalha a todo vapor e acredita em mais uma edição histórica assim como foi a desse ano.

Vale lembrar que a Globo chegou a cogitar uma edição inédita do BBB ainda esse ano, mas os diretores da casa acabaram pensando melhor e acharam que não deveria gastar tanto o formato que salva a receita da emissora todos os inícios de anos, onde a audiência da TV costuma ficar mais baixa.