Parece que a fama de durão e briguento segue o arquiteto Felipe Prior até fora do BBB. Nessa semana está circulando um vídeo onde o ex-partcipante do Big Brother surge em uma briga daquelas em Ilhabela, litoral norte de São Paulo.

No vídeo, Felipe e outras pessoas surgem em meio a uma confusão generalizada, algumas pessoas dão a impressão de estarem alcoolizadas. O ex-integrante do BBB fez questão de se manifestar através de um vídeo, contando o que ocasionou a briga e como ele foi parar no meio dela. Vem saber o que rolou.

Fora do BBB, Felipe Prior Se Envolve em Pancadaria

Lembram de Felipe Prior do BBB 20? Ele era um dos participantes mais invocados e marrentos do jogo. Viu todos seus amigos e aliados serem eliminados da casa um a um e no final travou um paredão histórico com Manu Gavassi que gerou uma votação recorde do público em interação com Realities Shows. Por fim ele ficou com 56,73% de um total de 1,5 bilhões de votos computados e foi eliminado pelo público.

Pois bem, fora do BBB, Felipe Prior ainda estampa algumas manchetes de sites com algumas polêmicas. Dessa vez ele foi flagrado em meio de uma briga com direito a socos, puxões e chutes em uma praia do litoral norte de São Paulo, Ilhabela.

A briga foi registrada por uma pessoa e lógico que o vídeo não demorou muito para viralizar nas redes sociais. Diante dos fatos, o BBB resolveu gravar um vídeo e contar sua versão de toda essa confusão.

Realmente, no vídeo sou eu mesmo. A briga não foi comigo, eu entrei para apaziguar a briga, que estava rolando com uma outra pessoa que estava na minha roda, e acabou sobrando para mim. Como vocês viram, tomei uns socos ainda. Mas tranquilo, vida que segue, não quero ficar falando disso.

Visita de Amigos

Recentemente Felipe Prior também recebeu a visita e o apoio de outros dois colegas da edição do BBB de 2020, Babu Santana e Victor Hugo: “Ainda na espera… será que vai tocar? Valeu demais pela visita meus irmãos @babusantana e @victorhsteixeira !! Tamo junto.”

Outros Processos

No início de outubro o ex-integrante do BBB virou réu em um processo acatado pela Justiça de São Paulo a pedido do Ministério Público. Três mulheres denunciaram Felipe Prior por um estupro que ocorreu em 2014 e 2016 e uma tentativa de estupro ocorrida em 2018.

A defesa do ex-participante do BBB emitiu uma nota dizendo que tudo será esclarecido em breve e Flipe Prior será inocentado de todas as acusações.

Depois de uma criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o poder judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas.

Prior em A Fazenda

Vale lembrar que por sua atuação bombástica e polêmica no BBB 20, o nome de Felipe Prior ventilou para integrar o elenco de A Fazenda esse ano, mas a sombra desse processo acabou eliminando o empresário antes mesmo dele por os pés no sítio da Record TV em Itapecerica da Serra.

Outros ex-participantes do BBB já deram o ar da graça em A Fazenda, como Ana Paula Renault, Marcos Harter, Matheus Lisboa, Harianny Almeida e Diego Grossi. Quanto ao BBB 21, a produção da Globo trabalha a todo vapor e acredita em mais uma edição histórica assim como foi a desse ano.

Vale lembrar que a Globo chegou a cogitar uma edição inédita do BBB ainda esse ano, mas os diretores da casa acabaram pensando melhor e acharam que não deveria gastar tanto o formato que salva a receita da emissora todos os inícios de anos, onde a audiência da TV costuma ficar mais baixa.