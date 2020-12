A cantora Gabi Martins fez a temperatura das redes subir ao publicar uma foto cheia de atitude e sensualidade. A ex-integrante do BBB 20 compartilhou uma imagem no Instagram e ganhou elogio de fãs e seguidores.

Na imagem, Gabi está de frente ao espelho usando uma saia preta e uma blusinha com brilho além de um belo decote. Com o charme de exibir sua barriguinha, a BBB ainda fez questão de legendar a publicação com uma frase inspiradora. Vem saber o que rolou.

Gabi Martins Consegue Destaque Após Participar do BBB

Com o BBB 21 quase chegando, os ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil ainda conseguem muita atenção dos fãs que conquistaram na edição desse ano. Um dos grandes destaques foi a cantora Gabi Martins.

Se no BBB 20 ela passou uma imagem de menina, romântica, frágil, sonhadora, fora do reality ela está totalmente empoderada e confiante. Prova disso é uma foto que Gabi compartilhou recentemente.

Na imagem, a ex-sister aparece de frente ao espelho usando uma blusinha com brilho e decote e para completar o look, a cantora ainda apostou numa mini-saia preta e uma maquiagem imponente. Para fechar com chave de ouro, Gabi escreveu na legenda: “Seja sua própria inspiração. Boa noiteeeee.”

Os fãs da BBB logicamente não deixaram a publicação passar em branco e fizeram questão de curtirem e comentarem: “Linda demais maravilhosa” elogiou uma seguidora. “Uma princesa linda demais!” completou outro fã. “Você é incrível, tem um coração imenso… orgulho de ter te escolhido” disparou uma internauta.

A publicação ainda rendeu para Gabi Martins mais de 200 mil curtidas. Em seus stories, a cantora ainda mandou outra mensagem para seus seguidores: “Bem-vindo dezembro, bora levantar a bunda da cama e ir atrás de realizar nossos sonhos.” Depois disso a BBB ainda foi para academia, dançou músicas sertanejas e foi para um estúdio gravar músicas.

Gabi Afirma Ter uma “Relação Sem Rótulos” com Gui

Durante entrevista para a jornalista, Fábia Oliveira, Gabi Martins disse que ela e Gui Napolitano não estão namorando.

Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos, mas não é namoro. É uma relação sem rótulos.

Ao GShow, Gabi Martins ainda explicou que fora do BBB os dois tiveram mais tempo para conversar e reforçou que por enquanto a amizade e o respeito entre os dois prevalecem, mas que o foco é o trabalho.

Hoje meu foco é o meu trabalho e minha carreira. Essa reaproximação com o Gui me mostrou que a gente se dá muito bem, mas é como amigo. A gente torce muito um pelo outro. Minha mãe já foi na casa do Gui e conheceu o pais dele também. Todos se deram muito bem e todos torcem pela felicidade um do outro, juntos ou separados.

Namoro com Apresentador do SBT

Depois que deixou o BBB 20, Gabi Martins foi até o programa do Danilo Gentili, após participar da atração do SBT, a cantora chegou a revelar que os dois estavam “se conhecendo melhor” em relação a Gentili, no entanto nenhuma relação foi assumida.

Antes de entrar no BBB, Gabi chegou a namorar com o sertanejo Henrique, da dupla Henrique & Juliano, o romance aconteceu em 2018. Mas atualmente a cantora está mesmo interessada em mostrar seu trabalho para todo o público e divulgar sua música.