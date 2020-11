Se você está acostumado com aquele jeito meigo e romântico da cantora Gabi Martins que participou do BBB 20, irá se surpreender com a imagem que a ex-sister compartilhou em sua rede social.

Gabi Martis desconstruiu todo aquele clima de “menina apaixonada do BBB” e apresentou aos seus fãs a Gabi versão mulherão em um estilo totalmente sensual, sexy e provocante. Isso fez com que os fãs da cantora enchessem o seu Instagram de elogios. Vem saber o que rolou.

Fora do BBB, Gabi Martins Mostra Seu Lado Sexy

Se você está acostumado a ver a cantora Gabi Martins, que no BBB se destacou pelo seu jeito romântico, meigo e que se apaixonou pelo bonitão Gui Napolitano, saiba que a artista também te seu lado sexy bem definido.

Em sua conta do Instagram, Gabi publicou uma foto usando um look arrasador. O vestido preto no corpo da ex-integrante do BBB destacou as pernas da cantora e também os seios fazendo a temperatura das redes sociais subir.

Como legenda, Gabi Martins escreveu: “I’m free” (Eu sou livre). Os fãs e seguidores da BBB fizeram questão de despejarem elogios em sua conta do Instagram: “bonita, linda, atraente, encantadora, formosa, airosa, elegante, esbelta, garbosa, galante, bem apessoada, apessoada, apolínea… (…)” disse um seguidor. “Maravilhosa, Mulherão” elogiou outra seguidora. “Jesus amado errei até as batidas do coração agora” brincou outra internauta.

Famosos como Any Borges, Flavia Botega e Rainha Matos fizeram questão de deixarem seus likes na publicação. Quem também curtiu a foto, foi o apresentador Danilo Gentili que inclusive já foi apontado como affair da BBB.

Vale lembrar que Gabi Martins está solteira. Recentemente a cantora lançou um clipe de sua nova música de trabalho e contou com a participação de outro BBB, Gui Napolitano, que inclusive foi seu crush no reality. Apesar das cenas românticas, o “casal” afirma que tudo “técnico.”

Gabi Afirma Ter uma “Relação Sem Rótulos” com Gui

Durante entrevista para a jornalista, Fábia Oliveira, Gabi Martins disse que ela e Gui Napolitano não estão namorando.

Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos, mas não é namoro. É uma relação sem rótulos.

Ao GShow, Gabi Martins ainda explicou que fora do BBB os dois tiveram mais tempo para conversar e reforçou que por enquanto a amizade e o respeito entre os dois prevalecem, mas que o foco é o trabalho.

Hoje meu foco é o meu trabalho e minha carreira. Essa reaproximação com o Gui me mostrou que a gente se dá muito bem, mas é como amigo. A gente torce muito um pelo outro. Minha mãe já foi na casa do Gui e conheceu o pais dele também. Todos se deram muito bem e todos torcem pela felicidade um do outro, juntos ou separados.

Namoro com Apresentador do SBT

Depois que deixou o BBB 20, Gabi Martins foi até o programa do Danilo Gentili, após participar da atração do SBT, a cantora chegou a revelar que os dois estavam “se conhecendo melhor” em relação a Gentili, no entanto nenhuma relação foi assumida.

Antes de entrar no BBB, Gabi chegou a namorar com o sertanejo Henrique, da dupla Henrique & Juliano, o romance aconteceu em 2018. Mas atualmente a cantora está mesmo interessada em mostrar seu trabalho para todo o público e divulgar sua música.