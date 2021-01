A participante do BBB 20, Gizelly Bicalho participou do canal do YouTube do apresentador Matheus Mazzafera e fez altas revelações. A advogada, contou que já ficou com um integrante da sua edição do Big Brother.

Gizelly também revelou que vive trocando mensagens com um participante de outro reality show, o João Hadad, que integrou o elenco do De Férias com o Ex da MTV. E no mesmo gancho, a BBB disse que até formaria um “trisal” com uma amiga do confinamento e o bonitão do De Férias. Vem saber mais detalhes dessa história.

Fora do BBB, Gizelly Bicalho Afirma que Formaria Trisal Com Amiga de Reality

O BBB 21 está quase chegando, mas os integrantes do Big Brother 20 ainda estão dando o que falar. Prova disso foi a entrevista que a “advogata”, Gizelly Bicalho deu ao youtuber, Matheus Mazzafera no canal do apresentador.

Durante o bate-papo, Gizelly contou que formaria um “trisal.”Matheus fez a brincadeira na qual a BBB tinha que classificar os nomes citados em casaria, beijaria ou não teria nada. Os nomes da rodada foram Marcela, João e Hariany Almeida.

Gizelly ficou na dúvida sobre o que fazer, Mazzafera então deu a seguinte sugestão: “Um casamento com Marcela e o Hadad!” Para a surpresa dos presentes, a advogada não titubeou e disparou: “Por que não? Mas eu sou um pouco ciumenta, acho.”

Ainda sobre o participante bonitão do De Férias com o Ex da MTV, João Hadad, Gizelly revelou que os dois trocam muitas mensagens mas nunca rolou nada: “O Hadad me procura quando ele quer alguma coisa.”

Novo Projeto

Durante sua passagem pelo BBB 20, Gizelly chegou a ter uma paixonite pelo arquiteto, Felipe Prior, mas o romance não desenrolou. No entanto, a advogada revelou durante a entrevista que fora do reality ela ficou com um integrante do programa da mesma edição. Mazzafera quis saber quem é, mas Gizelly não contou: “A gente fez um pacto [para manter o silêncio]. Ninguém sabe e não saiu em nenhum lugar.”

Em breve Gizelly lançara um canal no youtube que terá como tema, viagens. A advogada do BBB disse que também abordará temas jurídicos, mas o foco será em passeios especiais.

No canal teremos Gizelly falando sobre direito do jeito que todo mundo quer, de uma forma menos engessada em um linguajar de uma forma que todo mundo consiga entender.

Amigos Fora do BBB se Reúnem em Aniversário de Marcela Mc Gowan

A quarta-feira,25, foi de festa para boa parte dos ex-integrantes do BBB 20. A médica, Marcela Mc Gowan reuniu os ex-confinados da casa mais vigiada do Brasil em sua comemoração aos 32 anos de idade. Teve bolo, balões, bebidinhas, e (um pouco de aglomeração).

Boa parte dos brothers e sister marcaram presença como: Gizelly Bicalho, Flay, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt, Victor Hugo, Gui Napolitano. Quem também apareceu nas fotos do evento foi Hariany Almeida que integrou o elenco da edição do BBB 19, foi expulsa e depois participou da edição da Fazenda do mesmo ano.

Marcela também reuniu familiares além do elenco do BBB. A ginecologista cantou parabéns e até assoprou velinhas. Pelas fotos dá para ver que o evento rolou em um bar e os ex-BBBs se divertiram bastante.

Vale lembrar que Marcela foi a 12ª eliminada do BBB em um paredão disputado com Babu e Flayslane. Ela obteve 49, 18% dos votos (considerado uma porcentagem alta, já que foi um paredão triplo). Na casa, Marcela Mc Gowan também teve um romance com Daniel Lenhardt, muitos apontam que esse affair pode ter atrapalhado o desenvolvimento da sister na casa. Ao sair do programa, Marcela argumentou com Tiago Leifert sobre sua eliminação.

A gente nunca sabe quais são os erros que a gente está cometendo lá dentro. Eu venho de uma luta de reconstrução nos últimos anos da minha vida, que me fez ficar muito consciente das dores que a gente causa nas pessoas.

Fora do BBB, a Doutora Marcela também fez questão de enfrentar preconceitos e assumir sua bissexualidade para todos através de suas redes sociais: