Parece que o bonitão do BBB 20, Gui Napolitano desencanou de vez de sua ex-affair Gabi Martins. A cantora por sinal já está envolvida em um outro romance e Gui também já aponta uma nova crush em sua vida amorosa.

Nas últimas horas, Gui Napolitano surgiu de rosto coladinho com a modelo, Catherine Bascoy. O ex-integrante do BBB 20 usou sua conta do Instagram para desejar feliz aniversário para a gata. O affair entre os dois está rolando desde o inicio de dezembro onde foram flagrados aos beijos na festa polêmica de Carlinhos Maia.

Gui Napolitano Surge Coladinho Com Nova Affair

O modelo e ex-participante do BBB 20, Gui Napolitano usou suas rede sociais para desejar feliz aniversário a sua nova crush, a também modelo, Catherine Bascoy. Os dois se conheceram durante a festa polêmica do influenciador Carlinhos Maia e chegaram a ser flagrados os beijos.

Na publicação, Gui Napolitano escreveu: “Parabéns, coisa linda!” e ainda postou a frase acompanhada de uma foto dos dois com os rostos coladinhos. Vale lembrar que o novo casal está passando os últimos dias de 2020 em Alagoas, visitando diversas praias paradisíacas do local.

Antes de engatar o romance com o BBB, Catherine Bascoy namorou por um tempo o influencer Gui Aaújo, os dois se conheceram no reality De Férias com o Ex Celebridades. Cathe tem apenas 19 anos e mais de dois milhões de seguidores no Instagram, entre eles famosos como Jerrys Smith e o MC Jottapê.

Fim de Romance

Com o a aproximação cada vez mais assumida entre Gui Napolitano e Catherine Bascoy os fãs que torciam para uma possível retorno do BBB com a Gabi Martins, colocam um ponto final no assunto. Aliás, Gabi Martins também já está em outra, a cantora assumiu o relacionamento com o cantor Tierry, os dois se conhecendo melhor desde o mês passado.

Sempre fomos bastante amigos e parceiros de trabalho. Após tudo o que aconteceu, nós nos aproximamos, trabalhamos juntos no meu DVD e estamos nos permitindo – disse a BBB ao site GShow.

Gui Napolitano e Babi Martins viveram um romance conturbado dentro do BBB 20. Após o fim do programa a cantora chegou a fazer uma música para registrar o relacionamento dos dois. A princípio o modelo não gostou muito, mas depois aceitou até participar de um videoclipe com direito a “beijo técnico” e tudo mais.

Fora do BBB, Gui Napolitano Tira a Camisa e Faz Sucesso nas Redes

Gui Napolitano, após nove meses do final do BBB 20 continua fazendo um grande sucesso nas redes sociais. O modelo tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, segue fazendo campanha e divulgações em suas redes sociais. Além disso, Gui Napolitano também participa de alguns eventos como presença VIP, e seguindo todos os protocolos de segurança para prevenir o coronavírus.

Na última terça-feira, Gui Napolitano arrancou elogios de seus seguidores nas redes e fez a temperatura subir. O bonitão publicou uma foto sem camisa com a seguinte legenda: “Seja o motivo pelo qual alguém acredite que a bondade ainda existe.”

Os seguidores do galã do BBB 20 fizeram questão de não economizar elogios ao bonitão tatuado: “Mortaaa com essa beleza” escreveu uma admiradora. “Você é o motivo pelo qual eu acredito na bondade Gui, seu coração é raro” elogiou outra seguidora. “Mais bonito que boleto pago!” brincou outra internauta.

Vale lembrar que Gui Napolitano agora não está mais solteiro. O BBB estava fazendo sucesso e curtindo a vida sem compromisso, no entanto, desde o início do mês está cada vez mais envolvido com a modelo Catherine Bascoy, ex-participante do De Férias com o Ex. Os dois inclusive foram flagrados aos beijo nas festa de Natal de Carlinhos Maia.