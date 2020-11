Enquanto o público espera o BBB 21, alguns fãs do reality não esquecem dos brothers que ficaram confinados na última edição do reality da Globo. Mesmo não sendo unanimidade no confinamento, o modelo Guilherme Napolitano ganhou um presente especial de uma fã, feito com todo carinho.

Gui fez questão de publicar o presente nas redes sociais e foi impossível não lembrar de sua participação no BBB 20. Vem saber qual foi esse presente que fez ascender as saudades desse início de 2020 intenso para o modelo. Vem saber também o qual o status da relação de Gui com sua ex-affair do reality, Gabi Martins.

Fora do BBB Gui Napolitano Ganha Carinho de Fã

Esse ano, a edição história do BBB 20 fez com que os participantes ganhassem fãs mas também haters (perseguidores das redes sociais). Gui Napolitano dividiu o público durante o confinamento do reality da Globo. Totalmente envolvido no jogo, o modelo oscilou entre o romance com a cantora Gabi Martins e o grupo dos “bad boys” liderados por Felipe Prior.

Mas depois de deixar a casa do BBB e também depois que o programa terminou, Gui e Gabi acabaram se acertando e formando uma amizade colorida que rendeu até um clipe. O modelo também conquistou o coração de alguns fãs. Uma delas resolveu presentear o bonitão com um presente que trouxe bastante lembranças do tempo em que Gui ficou confinado.

O modelo ganhou uma maquete feita por uma fãs que retrata bem o quarto do líder do BBB. Gui ficou bem feliz e emocionado e fez questão de compartilhar o presente em sua conta do Instagram.

Estava saindo de casa, porém encontrei uma pessoa. E olha o que ela me deu. Olha só o capricho maquete. Olha os detalhes: eu ali, de roupão, o quadro do quarto do líder. Tem até o espelho onde ficavam os doces. Os porta-retratos, todos iguaizinhos aos da minha família. Até o Big Fone! O sofá, eu não saía de lá. Eu amei demais esse presente.

Amor de BBB Fora do Confinamento

Amores de BBB são difíceis de continuarem fora da casa, mas lógico que existem exceções, tem ex-participantes que até casaram e tiveram filhos. Mas esse plano de fixar a união ainda está bem distante dos pensamentos de Gabi Martins e Gui Napolitano.

O casal se conheceu no último BBB 20, trocaram alguns beijos mas as amizades diferentes dentro do programa da Globo acabou azedando a relação, Gui Napolitano acabou eliminado e muito criticado pela forma que tratou Gabi Martins no Jogo. A cantora ficou em décimo lugar no reality.

Depois que saiu do BBB, Gabi tentou conversar com Gui, mas o modelo disse que ainda não estava pronto para ter uma “DR” foi ai que a cantora compôs a música Covardia. Ela cantou e a principio Napolitano não gostou muito da música. Mas o tempo passou os dois conversaram e acabaram se acertando.

O acerto foi tanto que Gui até topou participar do clipe da música, que foi composta graças a ele. A produção ainda gravou dois finais para videoclipe. No primeiro, o ex-casal do BBB terminam juntos, no segundo, cada um vai para seu lado. Gabi Martins pediu para que os fãs escolhessem qual dos finais gostariam de ver, e logicamente, todos os fãs optaram por ver Gui e Gabi juntinhos.

Gabi Afirma Ter uma “Relação Sem Rótulos” com Gui

Durante entrevista para a jornalista, Fábia Oliveira, Gabi Martins disse que ela e Gui Napolitano não estão namorando.

Estamos nos conhecendo melhor. Estamos nos permitindo a conviver melhor fora da casa e estamos abertos ao que vier. Rolam beijinhos, mas não é namoro. É uma relação sem rótulos.

Ao GShow, Gabi Martins ainda explicou que fora do BBB os dois tiveram mais tempo para conversar e reforçou que por enquanto a amizade e o respeito entre os dois prevalecem, mas que o foco é o trabalho.