Ivy Moraes, após participar do BBB 20, está se dedicando a vida de influencer. A modelo inclusive usou a sua rede social para contar sua experiência em uma clínica estética onde se submeteu a alguns procedimentos.

Em um procedimento específico a BBB teve que ser anestesiada no rosto. Após a anestesia fazer efeito, a modelo teve uma crise de ansiedade por não sentir seu nariz e ter a falsa impressão de que não estava respirando. Mas depois passou e ela concluiu todo o procedimento e adorou o resultado. Vem saber o que rolou.

Ivy Moraes, Depois do BBB 20, Realiza Procedimento Estético e Passa por Perrengues

“Não é fácil ser bonita” já dizia o ditado, ainda mais quando a dificuldade soma-se com a dor. E foi isso o que aconteceu com a ex-integrante do BBB, Ivy Moraes, que se submeteu a alguns procedimentos estéticos essa semana.

A modelo usou sua rede social para compartilhar uma experiência que teve em uma clínica de estética onde realizou alguns procedimentos. Entre eles, um botox preventivo para diminuir as marcas de expressão, aparelho dentário invisível e preenchimento labial.

Quando foi realizar o preenchimento labial, Ivy Moraes passou por um susto. A esteticista aplicou uma anestesia local no rosto que pegou a região dos olhos, nariz e boca. Devido a essa anestesia, a BBB não sentiu mais seu nariz e teve a falsa impressão de que não estava conseguindo respirar.

Da boca eu tenho um negócio pra falar pra vocês, eu quase matei a doutora do coração. Por que ela anestesia a cara da gente pra fazer o ‘trem’, aí eu tive agonia da anestesia, porque ela deixa anestesiado praticamente do olho pra boca, o nariz eu não sentia, não sentia nada. Aí eu tive uma leve falta de ar pela aflição que eu senti, tive impressão de que eu ia morrer, porque eu não tava sentindo meu nariz então eu não tava sentindo o ar saindo. aí deu uma crisezinha de ansiedade, mas ficou tudo bem.

Os procedimentos aconteceram em uma clínica em Belo Horizonte onde a BBB mora. Depois de finalizados, Ivy se mostrou satisfeita com os resultados.

Ex-participante do BBB, Ivy e Rogério Podem Voltar

Semanas de trevas para o casal Ivy Moraes e Rogério Fernandes. Os pombinhos estavam com tudo pronto para desfrutarem de um casamento dos sonhos nas praias paradisíacas de Cancún, no México. O evento aconteceria essa semana e a ex-participante do BBB estava ansiosa para um dos dias mais importantes de sua vida.

Mas uma avalanche de escândalos invadiu o caminho. Supostas conversas comprometedoras de Rogério com uma mulher de Minas Gerais, marcando um encontro em motel vieram à tona e estremeceu o compromisso com Ivy.

Quando estava quase tudo acertado e explicado, veio mais uma bomba. Um suposto áudio do noivo da BBB, mostrava o empresário tentado pagar uma dívida de R$16 Mil através de sexo. Tamanha exposição foi mais forte que o amor e o casal decidiu cancelar toda sua agenda de eventos matrimoniais fora, e dentro do Brasil.

Agora, segundo, amigos próximos de Ivy e Rogério, após oito dias do rompimento, o casal já ensaia uma reconciliação. Em matéria publicada pela revista Quem, uma pessoa ligada ao casal disse que uma conversa pode ser suficiente para o entendimento da BBB com o empresário.

Já Ivy disse, através de sua assessoria, que continua solteira: “Se um dia eu voltar com ele ou conversar com ele e nós decidirmos voltar, vocês serão os primeiros a saber. Por enquanto, estamos solteiros.”

Vale lembrar que Ivy tem realizado uma série de eventos sociais e também tem se encontrado com alguns participantes do BBB 20, como Flay Gizelly, Marcela, Daniel e Gui.