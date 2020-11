O BBB 21 já está batendo na porta, e enquanto o público vai tentando descobrir quem serão os próximos participantes da casa mais vigiada do Brasil, os fãs vão matando a saudade de quem já passou pelo reality e ficou famoso, é o caso do sírio simpático Kaysar Dadour.

Vice-campeão do BBB 18, Kaysar conquistou o coração dos brasileiros e virou estrela da TV e também dos cinemas. Recentemente ele publicou uma foto que chamou a atenção de seus seguidores no Instagram, ele também participou do Altas Horas no último sábado, vem saber mais sobre esse sírio tão querido.

Fora do BBB, Kaysar Ainda Arranca Suspiro dos Fãs

Uma das coisas mais difíceis de acontecer é um ex-participante de reality show conseguir manter sua “fama” depois de sua passagem pelo programa, principalmente de um BBB. Mas esse não foi o caso do sírio naturalizado brasileiro, Kaysar Dadour.

Após sua passagem pelo BBB 18, o sírio mais famoso do Brasil viu sua popularidade disparar pelo país que o acolheu em 2014. Kaysar ficou em segundo lugar no reality da Globo, que deu a vitória para Gleici Damasceno. Mas não pense que o estrangeiro se deu mau ou caiu no esquecimento do público, muito pelo contrário, Kaysar ganhou a simpatia dos fãs nas telinhas e nas telonas, e ainda continua arrancando suspiros de seus seguidores.

Prova disso, foi a foto publicada pelo ex-integrante do BBB 18. No Instagram, Kausar apareceu em uma foto preto e branca, descamisado e exibiu um “tanquinho” e dar inveja. Claro que a publicação fez a temperatura subir e o síro arrancou elogio dos seguidores.

“Caracoooo!! Tô precisando de um tanque desses pra lavar as roupas” disse uma internauta. “Se você quiser… Eu quero” brincou outra seguidora. “Parabéns, Kay!! Você é focado e determinado em alcançar seus objetivos!! Te admiro muito!!” elogiou outra fã.

O BBB ainda conseguiu elogio de famosos como Adriane Galisteu, Mc Gui e Luciana Cardoso, Mulher de Fausto Silva. Como legenda, Kaysar ainda escreveu uma frase para inspirar seus seguidores: “Bom dia! Você tem três escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. Faça sua escolha.”

Outra coisa que chamou a atenção dos seguidores do ex-confinado do BBB, Kaysar foi a barba do sírio que está imensa, bem em clima de quarentena.

Participação no Altas Horas

Vale lembrar que depois do BBB, Kaysar estrelou o filme “Carcereiros” onde interpretou um terrorista. Ele também integrou o elenco da novela Órfãos da Terra, que vem conquistando uma série de prêmios para Globo no exterior. Kaysar também foi o grande vencedor do Dança dos Famosos 2019 no Domingão do Faustão, e foi no programa de Fausto Silva que ele também foi premiado com o troféu Melhores do Ano, na categoria revelação pela sua participação na novela.

Nesse último sábado, Kaysar foi convidado do Altas Horas, ao lado do cozinheiro e apresentador do Mestre do Sabor, Claude Troisgros os estrangeiros falaram para Serginho Groisman, qual era a visão que tinham do Brasil antes de se mudarem para cá.

Kaysar contou que na Síria ele via o Brasil como um país longe, cheio de craques de futebol, carnaval e samba. Claude concordou com o ex-participante do BBB e complementou a fala do sírio com mais uma qualidade brasileira: Mulheres bonitas.

Ainda no Altas Horas, Kaysar contou que uma das coisas que o mais irritava quando chegou ao Brasil foi chama-lo de turco. O BBB fazia questão de ressaltar as diferenças entre os dois países e que fazer tal comparação era mesma coisa que chamar brasileiros de argentinos.

No Brasil, bem antes de entrar no BBB, Kaysar Dadour trabalhou como garçom e animador de festa. O ator fala fluentemente sete idiomas árabe: inglês, francês, grego, português, russo e ucraniano. Mais tranquilo no Brasil ao lado de sua família, Kaysar disse para Serginho que assim que terminar a pandemia ele pretende abraçar todo mundo.