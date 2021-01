Manu Gavassi não poderá responder todas as mensagens de feliz aniversário que recebeu no último dia 04 de janeiro. Isso porque a BBB sofreu um incidente e acabou derrubando seu celular no mar. Quem relatou tudo isso foram suas amigas que estão realizando uma viagens daquelas que começou ano passado.

Ao lado, das também ex-integrantes do BBB 20, Thelma Assis, Rafa Kalimann e a atriz Bruna Marquezine, Manu comemorou na última segunda feira, 28 anos e ao tentar fazer fotos de uma igrejinha durante um passeio de lancha, acabou deixando seu celular cair no mar. Vem saber o que rolou.

Fora do BBB Manu Tem Surpresa Chata Bem no Dia do Aniversário

A viagem das meninas super poderosas do BBB, Thelma Assis, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Bruna Marquezine continuam a todo vapor. Depois de conseguirem pular as sete ondas na virada do ano as famosas estão aproveitando tudo e mais um pouco da ilha privativa que alugou para passar o final do ano.

Na última segunda-feira, 04, Manu Gavassi completou 28 anos. A atriz e cantora ganhou diversas surpresas, entre elas um avião que sobrevoou a ilha onde estão hospedadas com uma faixa amarrada com os dizeres: “Feliz Aniversário Manu.” Essa surpresa foi preparada pela BBB, Rafa Kalimann que fez de tudo para surpreender a miga.

Manu também ganhou um bolo das amigas do BBB, todas cantaram parabéns e Bruna Marquezine foi a responsável por gravar os vídeos e publicar nas redes sociais. Isso porque mais cedo, Manu Gavassi foi vítima de um incidente durante um passeio de lancha.

Segundo a própria atriz que gravou um relato nos stóries de Bruna Marquezine, todas estavam a bordo de uma lancha que faria um passeio nas proximidades da ilha. Foi quando a BBB avistou uma pequena igreja. Depois de pedir para o piloto da lancha se aproximar para fazer algumas fotos, Manu acabou deixando o celular escorregar e o aparelho foi parar no fundo do mar.

Meu celular está no fundo do mar neste momento. Eu vi uma igreja e falei ‘vamos ali agradecer’. Eu olhei para a igreja e meu celular caiu da minha mão.

Quem não conseguia parar de rir era Bruna Marquezine: “Você só vai ver isso quando comprar um telefone novo, porque o seu está no fundo do mar. Mas tudo bem, eu vou te amar até lá e pra todo o sempre.”

Amigas do BBB 20, Thelma, Manu e Rafa se Juntam à Bruna Marquezine em Réveillon

Muitas famílias e grupos de amigos resolveram se juntarem em pequenos grupos e alugaram casas em sítio com piscina. Mas as finalistas do BBB 20 foram além. Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann junto com Bruna Marquezine decidiram passar a virada de 2020 para 2021 juntas. Mas as musas optaram por algo maior que uma fazenda, sítio ou praia, as meninas mais comentadas do ano bateram o martelo e alugaram uma ilha.

O local específico não foi divulgado, as a BBB, Rafa Kalimann fez um vídeo mostrando um pouco da ilha e divulgando suas amigas ilustres que desfrutarão os prazeres e a tranquilidade de uma ilha privativa. Nas redes sociais a influencer relatou:

Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza…Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio! – disse a segunda colocada do BBB 20.

Recentemente, Manu Gavassi divulgou fotos de um encontro ao lado de Rafa Kalimann e Bruna Marquize, provavelmente as musas do BBB 20 estavam planejando sobre a virada de ano para lá de especial.

Ainda durante o passeio Bruna Marquezine e Manu Gavassi falaram sobre a solteirice.

Meu boy o universo está cuidando… disse a BBB. O meu também. – respondeu Bruna Marquezine.

Rafa Kalimann foi pedida em namoro há poucos meses pelo compositor, Daniel Caon. Aliás o pedido chamou a atenção das redes sociais pois contou com música autoral e fogos de artificio.

Já a vencedora do BBB 20, Thelma Assis é casada com o fotógrafo Denis Cord, desde novembro de 2016.