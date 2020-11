Com o BBB 21 quase ai, os participantes da última edição aproveitam cada momento de aparição, antes de serem “substituídos” por novos confinados que roubarão toda a atenção nos próximos meses. E o evento da vez foi o aniversário da ex-sister, Marcela Mc Gowan que comemorou 32 aninhos na última quarta-feira e decidiu reunir os ex-colegas de confinamento.

Entre os convidados, uma boa galera do BBB 20 marcou presença como: Gizelly Bicalho, Flay, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt, Victor Hugo, Gui Napolitano e até Hariany Almeida que esteve na edição do Big Brother Brasil 19. Vem saber o que rolou na agitação.

Amigos Fora do BBB se Reúnem em Aniversário de Marcela Mc Gowan

A quarta-feira,25, foi de festa para boa parte dos ex-integrantes do BBB 20. A médica, Marcela Mc Gowan reuniu os ex-confinados da casa mais vigiada do Brasil em sua comemoração aos 32 anos de idade. Teve bolo, balões, bebidinhas, e (um pouco de aglomeração).

Boa parte dos brothers e sister marcaram presença como: Gizelly Bicalho, Flay, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt, Victor Hugo, Gui Napolitano. Quem também apareceu nas fotos do evento foi Hariany Almeida que integrou o elenco da edição do BBB 19, foi expulsa e depois participou da edição da Fazenda do mesmo ano.

Marcela também reuniu familiares além do elenco do BBB. A ginecologista cantou parabéns e até assoprou velinhas. Pelas fotos dá para ver que o evento rolou em um bar e os ex-BBBs se divertiram bastante.

Vale lembrar que Marcela foi a 12ª eliminada do BBB em um paredão disputado com Babu e Flayslane. Ela obteve 49, 18% dos votos (considerado uma porcentagem alta, já que foi um paredão triplo). Na casa, Marcela Mc Gowan também teve um romance com Daniel Lenhardt, muitos apontam que esse affair pode ter atrapalhado o desenvolvimento da sister na casa. Ao sair do programa, Marcela argumentou com Tiago Leifert sobre sua eliminação.

A gente nunca sabe quais são os erros que a gente está cometendo lá dentro. Eu venho de uma luta de reconstrução nos últimos anos da minha vida, que me fez ficar muito consciente das dores que a gente causa nas pessoas.

Fora do BBB, a Doutora Marcela também fez questão de enfrentar preconceitos e assumir sua bissexualidade para todos através de suas redes sociais:

Uma das grandes dores e dificuldades que muitas pessoas da comunidade lgbtqia+ vivem é assumir a sua sexualidade. O preconceito e o medo da violência muitas vezes nos impedem de viver plenamente (passei por isso anos da minha vida!). Sair do armário muitas vezes significa começar uma jornada de (auto) aceitação e luta diária. Por isso, nessa #segundadaautoestima, quero que você se lembre que cada pessoa tem o seu processo. Não se envergonhe por não ter saído do armário mais cedo – ou ainda não ter saído. Estamos juntos

Ex-participantes do BBB se Encontram na Mansão de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores do Brasil e reconhecido pelo seu humor nas redes sociais, convidou diversas personalidades da mídia para um encontro em sua mansão localizada em Alagoas. Entre os convidados estavam outros digitais influencers e também ex-integrantes do BBB.

Em determinado momento, Calinhos organizou um jogo de futebol de sabão. O time foi dividido entre o Time das Gostosas e do Rapazes. Daniel Lenhardt integrou o time dos rapazes e em determinado lance, o ex-participante do BBB participou de um lance inusitado.

O BBB estava atrás da bola junto com outras meninas e na disputa acabou escorregando e foi surpreendido pela influenciadora Elimy Garcia que acabou por cima dele provocando o lance que foi chamado de “surra de bumbum” já que a famosa acabou colocando seu traseiro no rosto do modelo, por acidente.

Toda essa movimentação foi gravada pelo próprio Carlinhos Maia que chamou o lance da disputa pela bola de Golpe. No intervalo da partida, o BBB comentou o ocorrido e disse: “Que Loucura.” Apesar do sabão, lances e tombos, ninguém se machuco e todos se divertiram muito.

Felipe Prior, que também esteve confinando esse ano no BBB 20, chegou a publicar uma foto ao lado de Carlinhos Maia e seu esposo Lucas Guimarães. Na legenda o arquiteto escreveu: “Galera, tô na casa do monstro aqui, quem vocês acham que é? Olha na casa de que eu tô aqui.”