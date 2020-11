O BBB 21 está quase chegando, mas algumas curiosidades sobre a temporada que foi ao ar esse ano ainda despertam interesse nos fãs do reality. Já imaginou o ex-CQC e ex-Vídeo-Show Maurício Meirelles confinado dentro da casa mais vigiada do Brasil?

Pois o humorista foi convidado para participar da edição bombástica e histórica que aconteceu esse ano. Mas Maurício declinou o convite de Boninho para entrar no BBB. Meirelles achou meio arriscado usar seu humor ácido no reality e acabar cancelado pelo público. Ele também citou outros ítens que o atrapalharia no jogo como, meninas de biquíni e o fato de ser casado.

Maurício Meirelles Dentro Do BBB

Será que Boninho arriscaria convidar Maurício Meirelles para entrar no BBB 21? O ex-repórter do Vídeo Show e ex-integrante do CQC da Band foi convidado para integrar o time dos famosos na edição do Big Brother Brasil esse ano, mas na época o humorista conversou com pessoas próximas e achou melhor não arriscar sua carreira, já que poderia ser mal interpretado ao soltar uma de suas piadas.

Sabe por que não iria? Eu faço piada. Imagina o Babu [Santana] lá, lavando louça, e eu solto: ‘Pô, Babu! Limpa essa porra direito’. Qual a chance de não me acusarem de gordofobia porque eu falei uma piada errada? – disse Maurício em entrevista ao jornalista Gabriel Perline do Notícias da TV.

Outro fator que pesou muito na decisão de Maurício de não entrar no BBB 20 foi por ele ser casado com Emily Borges desde 2011, o humorista disse que poderia criar um “climão” dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Eu tô casado há muito tempo. Eu não posso ver essas meninas de biquíni, eu ia olhar pro lado. Iam pegar esse frame e acabaria com meu casamento.

Na época Mauricio havia acabado de perder o emprego no Vídeo Show da Globo, que também era dirigido por Boninho. Será que o ex-CQC se arrepende. O BBB 20 bateu todos os recordes em sua última edição, mas alguns participantes saíram do reality com seu filme queimado.

A entrevista com de Gabriel Perline irá ao ar na Gazeta em dezembro, no programa Fofoca Ai.

Programas Cancelados

Antes de ser convidado para entrar no BBB, Maurício Meirelles fez parte do CQC na Band, que foi cancelado em 2015 e também do Vídeo Show que encerrou suas atividades em janeiro desse ano.

Quando me chamaram para fazer o Vídeo Show (1983-2019), pensei: ‘Esse não tem a menor chance de acabar’. Mas aí acabou. Eu até fico pensando se as emissoras me contratam justamente para isso, dar um fim a programas que elas não querem mais ter na programação.

Sem BBB no currículo, Maurício Meirelles tem ótimas passagens em emissoras como Band, Record e Globo, além de CQC e Vídeo-Show, o humorista também trabalhou no Legendários, Pânico na Band e na Zona Mista no SporTV.

BBB 21, Kelly Key Disse que Foi Convidada Entrar na Casa

Baba baby, baby baba. Já imaginou Kelly Key dentro do BBB 21? Pois isso quase aconteceu, na verdade só não aconteceu porque a convidada declinou o convite. Aos 37 anos e com a carreira voltada para outros fins, Kelly revelou durante conversa que foi convidada para participar do Big Brother, mas não quis se expor por causa de um prêmio milionário.

Kelly Key leu a pergunta de uma fã: Teria coragem de participar de reality? Tipo A Fazenda ou Power Couple?” E Kelly respondeu: “Não. Inclusive, fui convidada para BBB e também Fazenda. Mas isso não é pra mim mesmo!”

Pois é além do BBB 21, Kelly também foi convidada para participar de A Fazenda, da Record, agora resta saber porque a apresentadora não quis se expor tanto nesse tipo de reality.