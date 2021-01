A vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno revelou durante participação do programa Altas Horas no último domingo, que não tinha um centavo no bolso para se deslocar até o estado vizinho onde aconteceria a seletiva para entrar no reality da Globo.

Gleici então ligou para uma amiga e contou que precisava de dinheiro emprestado para a a passagem e assim chegar até a entrevista da produção da Globo. Essa sua amiga então lhe emprestou tudo o que tinha, R$60 e assim a BBB conseguiu entrar no confinamento e sair de lá com o prêmio de R$1,5 Milhão. Vem saber o que rolou.

Gleici Damasceno Conta que Não Tinha Um Centavo Para Chegar na Entrevista do BBB

Imagine você ser selecionado para (talvez) entrar na casa mais vigiada do Brasil e ainda concorrer a um prêmio milionário. É o que aconteceu com a BBB acreana, Gleici Damasceno. A funcionária pública que na época estava prestes a completar 24 anos entrou no reality mais badalado da TV e saiu de lá premiada. Mas não foi um caminho fácil.

Em entrevista ao programa Altas Horas de Serginho Groisman no último sábado, Gleice contou que quando recebeu o convite para participar da seletiva do BBB não tinha dinheiro algum e precisou da ajuda de uma amiga.

Jaicelene, o nome dela [da amiga]. Eu disse: ‘Jaice, mas não tenho um centavo’. E [a seletiva] era em um estado vizinho. Ela falou assim: ‘Tenho R$ 60 reais aqui’. Era o dinheiro que ela tinha, e me deu esse dinheiro. Consegui comprar a passagem de ida, não tinha como voltar, mas fui mesmo assim, sozinha. Quando voltei, fiquei com isso no coração: eu vou entrar. Quando vi, estava lá dentro.

Ainda durante o bate-papo com Serginho, Gleici disse que não imaginava que entraria no BBB no início, mas depois da seletiva saiu confiante e mandou até uma mensagem a um outro amigo.

Eu também mandei uma mensagem para um amigo meu, que foi a primeira mensagem que ele mostrou quando eu saí. Disse assim: ‘Amigo, acho que eu vou entrar no programa e vou ganhar R$ 1,5 milhão’.

Depois que saiu do BBB 18 milionária, Gleici comprou uma casa para sua mãe em uma região mais segura de Rio Branco. Depois disso ela também revelou ter comprado um perfume que na época custava R$600.

BBB 21 Tem Imagens Exclusivas Liberadas Por Boninho

Na noite dessa quinta-feira, a Record TV irá levar ao ar o último episódio da temporada de A Fazenda 12. Nos últimos três meses, a emissora do Bispo ocupou o “espaço de reality da TV brasileira” e agitou as redes sociais movimentando torcidas e criando burburinhos sobre os famosos confinados. Agora acabou. Já a partir de amanhã, a atenção estará totalmente voltada para a estreia do BBB 21, na Globo.

Marcada para começar dia 25 de janeiro, depois de A Força do Querer, Boninho promete uma temporada cheia de emoção e com “famosos impensáveis.” E todo ano o público sempre fica curioso para saber sobre as novidades do programa. Para aliviar a ansiedade dos fãs, duas imagens estão circulando nas redes sociais e mostram alguns detalhes de como será a casa mais vigiada do Brasil nos próximos quatro meses.

A primeira imagem foi divulgada pelo próprio Boninho, e mostra uma entrada, que ainda não se sabe se é para pessoas ou para objetos. A mistura de cores “berrantes” chamou a atenção do público que, logicamente, fizeram questão de palpitar.

“Acho que é um dos quartos” disse um internauta. “Parece o Castelo Rá-Tim-Bum” brincou outro seguidor. “Quarto Patati Patatá” disparou outro fã.

Já outra imagem que circula pelas redes mostra claramente um quarto com algumas camas cobertas com edredons nos tons azul bebe e rosa. Essa imagem não foi confirmada pelo diretor do BBB 21 se é mesmo do programada.