BBB 21 já está praticamente no forno, mas os participantes da edição do Big Brother 20 ainda colhem frutos da repercussão da temporada exibida esse ano na Globo. Dessa vez, algumas das “sisters” mais polêmicas decidiram realizar um ensaio fotográfico que misturou clima de Natal, com cinema e uma pitada de sensualidade.

Bianca Andrade, Marcela Mc Gowan, Ivy Moraes e Flayslane se encontraram em um estúdio fotográfico e realizaram vídeos e fotos inspirados no filme Meninas Malvadas, em uma cena clássica do cinema. Todas as beldades se envolveram em alguma polêmica dentro do BBB 20. Vem saber o que rolou.

Meninas Malvadas do BBB

Clima de Natal instaurado em todos os lugares, e algumas ex-integrantes do BBB 20 decidiram entrar na onda e se inspiraram no cinema americano para ganhar a atenção de seus seguidores. Bianca Andrade promoveu o encontro das amigas do reality show da Globo, para promover sua marca de maquiagens Boca Rosa e ainda fazer uma sátira, brincando com as polêmicas que causaram durante o confinamento.

Meninas Malvadas é um clássico do cinema americano adolescente. Estrelado pela atriz, Lindsay Lohan, o longa conta a saga de uma jovem que faz de tudo para entrar no grupo das mais populares do ensino médio, inclusive zombar de outras estudantes.

Em uma das cenas, as adolescentes interpretadas por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert participam de um show de talentos da escola e fazem uma coreografia sexy da música natalina Jingle Bell Rock. As ex-integrantes do BBB inclusive usaram um figurino bem fiel ao filme Meninas Malvadas.

No vídeo divulgado junto com sessões de fotos, Bianca Andrade, Marcela McGowan, Ivy Moraes e Flayslane dançam a coreografia que tem uma segunda parte totalmente “abrasileirada” as participantes do BBB dançam funk.

O vídeo é apenas uma prévia de outra peça publicitária para a marca Boca Rosa, de Bianca Andrade, para o Natal. Vale lembrar que todas as participantes do vídeo tiveram pelo menos uma polêmica enquanto estiveram na casa do BBB 20.

Polemicas da Sisters

Bianca por exemplo, ficou do lado dos meninos, que tramaram um plano sórdido para mancharem a imagem de outras participantes da mesma edição. Isso rendeu a eliminação da sister que chegou a ser bem rejeitada pelo público do BBB. Aqui fora ela reverteu a situação.

Já Marcela Mc Gowan viveu um romance com Daniel, e por conta disso deixou de lado sua amizade com a BBB, Thelma, a grande vencedora da edição. Ivy Moraes teve acusações mais sérias envolvendo o ator Babu Santana, que virou seu alvo de votos na casa. E Flayslane brigou com a casa inteira e se indispôs com quase todos. Ou seja, Meninas Malvadas se encaixou perfeitamente ao grupo.

Festa Com as Amigas

Vale lembrar que semana passada, essas sisters se reuniram para comemorar os 32 anos de Marcela Mc Gowan. Além de Bianca Andrade, Ivy Moraes e Flayslane, estiveram presentes também Gui Napolitano, Daniel Lenhardt, Vitor Hugo e Gizelly Bicalho.

Alguns internautas inclusive questionaram Flayslane pela aproximação de Gizelly depois do BBB. Durante o programa da Globo as duas eram inimigas declaradas. A cantora alegou que as duas se respeitam, conversam mas não são amigas, apenas colegas que participaram de um mesmo reality show.

Vale lembrar que o BBB 21 tem estreia prevista para o dia 25 de janeiro. O diretor geral do reality irá copiar a fórmula e misturar famosos com anônimos. Esse formato gerou boa audiência para o programa que está a mais de vinte anos no ar.

Boninho ainda não revelou os nomes dos famosos que podem entrar na casa, mas algumas celebridades estão cotadas para ficarem confinadas por mais de 4 meses do BBB. Entre elas, Luana Piovani, Viviane Araújo, Andressa Urach e Lívia Andrade.