Foram 13 anos à frente do BBB, maior reality show do Brasil, que é apresentado pela Globo. Pedro Bial, em 2002 resolveu trocar de área na emissora e pulou do jornalismo para o entretenimento. E deu super certo.

Foram anos de discursos bem elaborados, de participantes inesquecível e até affair com ex-sisters. Durante entrevista com Otaviano Costa, Pedro Bial revelou foi sua edição favorita do BBB. O apresentador da Globo também respondeu se assiste ou não a Fazenda da Record. Vem saber o que rolou.

Pedro Bial Fala Sobre Sua Edição do BBB Favorita

Pedro Bial participou do Otalab, programa de entrevista de Otaviano Costa no UOL, e falou sobre BBB e até A Fazenda. Durante bate-papo, Otaviano perguntou para Bial qual foi sua edição do Big Brother que mais gostou de apresentar e o entrevistador da Globo não ficou em cima do muro:

No BBB 5 com Grazi Massafera e Jean Wyllys as ruas ficavam vazias e parecia uma final de Copa do Mundo, mas a edição 10 com Marcelo Dourado foi excepcional.

Otaviano Costa ainda perguntou ao ex-apresentador do BBB se ele assiste A Fazenda 12 da Record, o reality de confinamento da concorrente da Globo vem fazendo grande sucesso e inclusive vencendo a emissora dos Marinhos na audiência na faixa da noite.

Eu não sou expectador não (de A Fazenda12) mas eu sou um admirador do Mion, acho ele um bicho de televisão, um cara que faz aquilo com grande categoria, um mestre do veículo. Eu não assisto o programa porque estou trabalhando bastante (…) então eu tenho que me disciplinar para ler muita coisa.

Bial Fora do Big Brother

Em 2016, Pedro Bial achou que era a hora de mudar de ares na Globo, ele então chegou em um acordo com a emissora e trocou o BBB por um programa de entrevista que entraria no lugar do Programa do Jô, nascia assim o Conversa Com Bial.

Na época que deixou o BBB, Pedro Bial participou do programa Saia Justa e falou sobre deixar a apresentação do reality show e ser substituído por Tiago Leifert: “Todo mundo é substituível, quando a gente perde alguma coisa tem que botar outra no lugar. E a substituição é uma mistura louca entre perda e ganho.”

Vale lembrar que BBB rendeu muitas coisas boas para Pedro Bial, além de ganhar destaque na Globo o apresentador chegou a ter um breve affair com uma ex-participante. Trata-se de Gyselle Soares, a vice-campeã da edição 8 do Big Brother.

Na final da edição 8 do BBB, Bial e Gyselle chegaram a trocar um selinho diante das câmeras. Mas depois, longe dos holofotes a atriz revelou que os dois trocaram beijos mais demorados. Ela disse isso durante entrevista ao programa Lisa, Leve e Solta de Lisa Gomes no YouTube.

Eu dei um beijo nele e daria vários. Acho ele é um gato e eu adoro um coroa. Dei um selinho nele quando saí do programa e depois também. Mas foi só beijo.

Sabrina Sato Surge em Chamada de BBB

Sim! Sabrina Sato usou sua conta do Instagram para publicar um vídeo em seus Stories de 17 anos atrás. E foi um vídeo que literalmente abriu portas para seu sucesso até hoje. Trata-se da chamada do BBB 3, que estreou em 14 de janeiro e terminou em 1 de abril.

Nessa edição Sabrina Sato ficou famosa no Brasil inteiro com seu jeito espontâneo, seu sotaque caipira e claro, com o namoro que engatou Dhomini, que não vingou fora do BBB.

Dhomini foi o grande vencedor levando para casa o prêmio de R$500 Mil. Já Sabrina Sato foi eliminada no oitavo paredão do BBB 3.

Sabrina Agradece Boninho

Ainda durante a postagem, Sabrina Sato aproveitou para agradecer o grande diretor da Globo, Boninho. A apresentadora na época tinha apenas 21 anos e também já tinha trabalhado no balé do Domingão do Faustão e também no Caldeirão do Huck.

Passada com esse vídeo que recebi agora. Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado kkkkk.

Depois do BBB, Sabrina queria trabalhar na Globo como apresentadora infantil, mas na época a emissora dos Marinhos já não estava mais investindo em programas voltados para as crianças, pouco tempo depois ela aceitou o convite do Pânico na TV na Rede TV onde ficou de 2003 até 2013.

Vale lembrar que além de Sabrina Sato, outros participantes do BBB 3 também tiveram um certo sucesso depois do reality show, coisa muito rara. Dhomini chegou a investir na música, mas acabou não dando certo, sua mais recente participação, foi em um reality dentro do programa da Sabrina. Joseane Procasco participou de duas temporadas do BBB, vitrou Dj e até trabalhou como apresentadora de TV.

Mas sucesso que permanece até hoje, depois do BBB 3, somente Sabrina Sato, que segue como apresentadora e da atriz Juliana Alves. Juliana também passou pelo balé do Domingão do Faustão, depois do BBB 3 ela conseguiu um papel na novela Chocolate com Pimenta, e engatou diversos trabalhos na sequência como as novelas: Caminho das Indias, Duas Caras, Ti Ti Ti, O Tempo Não Para e atualmente está em cartaz na novela Salve-se Quem Puder.