Enquanto o BBB 21 não pinta na telinha da Globo os ex-participantes do Big Brother Brasil 20 ainda continua dando o que falar. Rafa Kalimann surgiu em sua rede social para dar aquela sacudida sensual para seus seguidores. E conseguiu.

A empresária e atriz postou em seu Instagram uma foto onde surge usando um biquíni sensual, no estilo fio dental, e ficou deslumbrante em um cenário onde a piscina tem um fundo infinito. Aliás, deslumbrante, foi o adjetivo usado por uma famosa que fez questão de elogiar a publicação. Vem saber o que rolou.

Rafa Kalimann Mata a Saudade do Público do BBB e Surge com Biquíni Sensual

Estava com saudades de ver Rafa Kalimann de biquíni desfilando pela casa do BBB 20? Pois a atriz e empresária resolveu matar as saudades dos fãs que adoravam ver a beldade andando com roupa de banho pela casa mais vigiada do Brasil.

Rafa usou sua conta do Instagram para publicar uma foto onde aparece usando um biquíni fio dental em uma piscina paradisíaca com o fundo infinito e uma bela paisagem para completar a perfeição.

Lógico que os fãs da ex-integrante do BBB fizeram questão de elogiarem a pose de Rafa Kalimann e escreveram: “Visão do paraíso no paraíso” disse um fã. “Maravilhosa demais” destacou outra seguidora. “Nossa que mulherão, ela brilha até na beleza” destacou outra internauta.

Na legenda, Rafa usou uma citação de Guimarães Rosa, escritor brasileiro: “Viver é um rasgar-se e remendar-se.” Famosos como, Lorrane Silva, Manu Gavassi e Larissa Manoela fizeram questão de passarem pela publicação e deixarem seus like. A modelo Luiza Brunet também comentou a foto dizendo: “exuberante e linda.”

Recentemente, Rafa alugou uma casa de cinco andares no Rio de Janeiro, para ela e sua equipe trabalharem em alguns projetos. Será que vem novidade da beldade do BBB por ai?

Fora do BBB Rafa Kalimann Recebe Pedido de Namoro Cinematográfico

Já pensou chegar em uma sacada de um hotel e ser surpreendida por um show pirotécnico com fogos de artifícios, música autoral tudo isso para pedir em namoro sua amada ou seu amado. Foi o que aconteceu com a ex-integrante do BBB Rafa Kalimann.

Rafa estava hospedada em um hotel do Rio de Janeiro e foi convidada pra ir até a sacada para ver uma “coisinha.” A BBB então ouviu uma linda música acompanhada de fogos de artifício e o pedido de namoro do mozão, Daniel Caon.

A cena foi tão cinematográfica que fez algumas fãs e seguidoras de Rafa sonharem em receber um pedido do mesmo jeito. Mas a BBB fez questão de ressaltar que nem todo pedido de compromisso precisa ser do mesmo jeito que aconteceu com ela. E que eventos mais simples também são validos, o que importa é o que quanto a pessoa se esforça para tornar o momento especial.

Muitas mulheres comentaram que não aceitam menos que isso (um pedido de namoro superproduzido). Muitas vezes, um pedido de namoro vem da forma mais incrível, com fogos de artifício, como aconteceu. Mas esse mesmo amor e essa mesma intenção podem vir em um jantar com uma vela, dentro de casa. Eu acho que o que conta é o quanto a pessoa está disposta a sair da zona de conforto para ver o outro feliz, realmente contagiado por esse amor. Você pode encontrar um cara mais tímido que vai fazer uma coisa mais reservada, mas de todo o coração, com a mesma intenção de te fazer sorrir fazer seu coração acelerar.

Rafa e Daniel se conhecem há 7 anos, mas o relacionamento entre os dois só aconteceu depois que a atriz saiu do BBB. Alias, Daniel chegou a tentar entrar no BBB 20 através da casa de vidro, mas foi menos votado do que seu xará Daniel Lenhardt.