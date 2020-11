Sabrina Sato pegou o público de surpresa e também foi surpreendida ao publicar em suas redes sociais um vídeo de dezessete anos atrás, da chamada do BBB 03. No vídeo, a apresentadora da Record TV já estava escolhida para entrar na casa mais vigiada do Brasil e na chamada aparece fazendo algumas atividades aleatórias como dançar, lutar e até praticando rapel.

Sabrina Sato aproveitou a ocasião para agradecer ao diretor Boninho, já que ele foi o responsável por escolhe-la e o BBB ter sido o ponto de partida para sua carreira de sucesso, com passagens no Pânico e agora na Record.

Sabrina Sato Surge em Chamada de BBB

Sim! Sabrina Sato usou sua conta do Instagram para publicar um vídeo em seus Stories de 17 anos atrás. E foi um vídeo que literalmente abriu portas para seu sucesso até hoje. Trata-se da chamada do BBB 3, que estreou em 14 de janeiro e terminou em 1 de abril.

Nessa edição Sabrina Sato ficou famosa no Brasil inteiro com seu jeito espontâneo, seu sotaque caipira e claro, com o namoro que engatou Dhomini, que não vingou fora do BBB.

Dhomini foi o grande vencedor levando para casa o prêmio de R$500 Mil. Já Sabrina Sato foi eliminada no oitavo paredão do BBB 3.

Sabrina Agradece Boninho

Ainda durante a postagem, Sabrina Sato aproveitou para agradecer o grande diretor da Globo, Boninho. A apresentadora na época tinha apenas 21 anos e também já tinha trabalhado no balé do Domingão do Faustão e também no Caldeirão do Huck.

Passada com esse vídeo que recebi agora. Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado kkkkk.

Depois do BBB, Sabrina queria trabalhar na Globo como apresentadora infantil, mas na época a emissora dos Marinhos já não estava mais investindo em programas voltados para as crianças, pouco tempo depois ela aceitou o convite do Pânico na TV na Rede TV onde ficou de 2003 até 2013.

Vale lembrar que além de Sabrina Sato, outros participantes do BBB 3 também tiveram um certo sucesso depois do reality show, coisa muito rara. Dhomini chegou a investir na música, mas acabou não dando certo, sua mais recente participação, foi em um reality dentro do programa da Sabrina. Joseane Procasco participou de duas temporadas do BBB, vitrou Dj e até trabalhou como apresentadora de TV.

Mas sucesso que permanece até hoje, depois do BBB 3, somente Sabrina Sato, que segue como apresentadora e da atriz Juliana Alves. Juliana também passou pelo balé do Domingão do Faustão, depois do BBB 3 ela conseguiu um papel na novela Chocolate com Pimenta, e engatou diversos trabalhos na sequência como as novelas: Caminho das Indias, Duas Caras, Ti Ti Ti, O Tempo Não Para e atualmente está em cartaz na novela Salve-se Quem Puder.

Depois de Luana Piovani, Outra Famosa É Cotada para o BBB 21

Talvez Boninho e a Globo tenham se arrependido de não apostar em um novo Big Brother Brasil ainda esse ano. Rumores de uma edição inédita ainda em 2020 chegou a ventilar nos bastidores da emissora dos Marinhos, afinal já estava tudo pronto, era só confinar os novos brothers e criar novas provas para a dinâmica do reality. Mas o assunto esfriou o a Globo decidiu deixar seu pupilo do verão para o ano que vem, o BBB21.

Quem teve sorte com isso foi a Record TV, que está surfando na audiência em comparação a Globo e as outras emissoras. Com o BBB 21 confirmado só para o início do ano que vem, A Fazenda vem roubando a atenção do público que parece ter gostado e se identificado com a proposta de confinamento, também imposta no mundo real, devido a pandemia do novo coronavírus.

Mas a Globo não está quietinha e está aproveitando que A Fazenda 12 é composta por “celebridades” e vem pipocando informações sobre as novidades que acontecerão no BBB 21. Mas o que o povo quer saber mesmo é quem a emissora dos Marinhos irá chamar para seu reality mais famoso. Especulações apontam para Graciele Lacerda, Eri Johnson e até Lívia Andrade.