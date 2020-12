As amigas, Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann que foram finalistas do BBB 20 se juntaram à atriz Bruna Marquezine e resolveram passar a virada de 2020 para 2021 juntas. As famosas, no entanto, priorizaram a privacidade e fugiram de aglomerações.

Para se afastar de tudo e de todos, as amigas do BBB 20 optaram por alugar uma ilha privativa. As musas não revelaram quais outros convidados estão presentes no passeio, mas tudo indica que será uma virada de ano bem íntima e respeitando ao máximo as indicações de distanciamento social. Vem saber o que rolou.

Muitas famílias e grupos de amigos resolveram se juntarem em pequenos grupos e alugaram casas em sítio com piscina. Mas as finalistas do BBB 20 foram além. Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann junto com Bruna Marquezine decidiram passar a virada de 2020 para 2021 juntas. Mas as musas optaram por algo maior que uma fazenda, sítio ou praia, as meninas mais comentadas do ano bateram o martelo e alugaram uma ilha.

O local específico não foi divulgado, as a BBB, Rafa Kalimann fez um vídeo mostrando um pouco da ilha e divulgando suas amigas ilustres que desfrutarão os prazeres e a tranquilidade de uma ilha privativa. Nas redes sociais a influencer relatou:

Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza…Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio! – disse a segunda colocada do BBB 20.

Recentemente, Manu Gavassi divulgou fotos de um encontro ao lado de Rafa Kalimann e Bruna Marquize, provavelmente as musas do BBB 20 estavam planejando sobre a virada de ano para lá de especial.

Ainda durante o passeio Bruna Marquezine e Manu Gavassi falaram sobre a solteirice.

Meu boy o universo está cuidando… disse a BBB. O meu também. – respondeu Bruna Marquezine.

Rafa Kalimann foi pedida em namoro há poucos meses pelo compositor, Daniel Caon. Aliás o pedido chamou a atenção das redes sociais pois contou com música autoral e fogos de artificio.

Já a vencedora do BBB 20, Thelma Assis é casada com o fotógrafo Denis Cord, desde novembro de 2016.

Ex-finalistas do BBB 20, Manu e Rafa Têm Encontro com Bruna Marquezine

O fim de semana foi de encher os olhos dos fãs das musas do BBB 20, Manu Gavassi e Rafa Kalimann. A cantora promoveu um encontro daqueles e de quebra ainda chamou Bruna Marquezine. Vale lembrar que Bruna e Manu já eram grande amigas antes do reality show, e que Rafa se identificou com a cantora durante o confinamento estreitando o relacionamento com o passar das semanas.

Manu publicou fotos desse “encontrão” e levou os fãs ao delírio. “Encontrinho do pop” foi a legenda usada pela BBB. Bruna Marquezine comentou: “Ainnn eu amo.” Já Rafa Kalimann criticou a qualidade das fotos que não teve toda aquela superprodução e acabou pegando as beldades “desprevenidas”: “Não dei quem tá mais desfavorecida na foto mas foi incrível .”

Famosos como o ator Klebber Toledo, Pequena Lo e George Sauma curtiram a publicação de Manu. A estrela do BBB 20, Manu e Marquezine estarão na próxima produção da Netflix, Maldivas. No elenco além de Klebber Toledo que não teve seu contrato renovado com a Globo, a Netflix conseguiu reunir uma série de ex-globais como Sheron Menezzes, Carol Castro, Danilo Mesquita, Guilherme Winter, Samuel Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, Angela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann. A produção ainda não tem data para estreia mas as gravações já começaram.