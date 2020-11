Paula von Sperling, vencedora da edição do BBB 19 publicou em sua rede social o extrato bancário com o valor do prêmio depositado em sua conta, R$1,5 Milhão. A bacharel em Direito ainda agradeceu a Globo pelo prêmio e disse que é real.

Paula venceu uma temporada do BBB que foi marcadas por algumas polêmicas, inclusive pela expulsão de sua amiga, Hariany Almeida, que foi obrigada a deixar o reality na reta final do jogo. Vem saber se Paulinha ainda tem o dinheiro na conta, ou só sobrou o extrato mesmo e o que ela fez com a grana.

Paula do BBB 19 Exibe “Troféu”

Já imaginou de um dia para o outro sua conta bancária ser contemplada com a bagatela de R$1,5 Milhão? Pois foi exatamente o que aconteceu com a bacharel de Direito, Paula von Sperling. A ganhadora do BBB 19 usou sua conta do Instagram para exibir o extrato bancário com o valor depositado, integralmente, já com os impostos descontados, que é como a Globo anuncia o prêmio.

Paula ainda perguntou se seus seguidores também guardariam o extrato bancário que mudou a vida dela e também de sua família.

Vocês também guardariam um extrato desse? BBB, obrigada por tudo. É real.

Vitória e Prêmio

Paula disputou a final do BBB 19 ao lado de Alan, e conquistou 61,09% dos votos do público. A influencer já havia adiantado que com o prêmio ajudaria a família que enfrentava problemas financeiros na época. Paula vem de uma família com propriedade rural, inclusive, a sister ficou famosa por ter como bichinho de estimação a porquinha, Pippa, que ficou famosa no Brasil inteiro.

Em dezembro do ano passado, Paula chegou a dizer que já havia “torrado” todo o dinheiro do prêmio do BBB.

Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Dinheiro é pra quê?

Recentemente, a ex-participante do BBB completou trinta anos e fez questão de comemorar com os fãs e seguidores de sua rede social:

Ontem foi meu aniversário, e eu sigo recebendo inúmeras mensagens lindas de vocês!! Quero agradecer mais uma vez a todos do meu chiqueirinho por serem tão especiais e me fazerem me sentir ainda mais feliz por ter vocês na minha vida. E que essa nova fase da minha vida seja repleta de coisas boas para que possamos vive-la juntinhos por aqui. Vocês são muito importantes pra mim.

Boninho Dispara Sobre Luana e Andressa

E a resposta a dúvida se Luana Piovani ou Andressa Urach estariam na mira da seleção do próximo BBB 21 é, não. Pelo menos foi o que declarou o todo poderoso dos realities shows da Globo, Boninho. O diretor do The Voice, Mestre do Sabor e BBB usou sua rede social para comentar os palpites de algumas pessoas sobre os nomes dos famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil.

Não! Luana Piovani não e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou.

Luana Piovani até chegou a falar em sua rede social que estaria disposta a entrar no BBB, desde fosse permitida a entrada de um “chicote.” Já Andressa Urach, os fãs do Big Brother acharam estranho a saída repentina da modelo tanto da igreja como da Record. Andressa ainda fez declarações acusando a sua ex-religião de lhe tirar mais de um milhão de reais em doações. Algumas pessoas fizeram as contas e acharam que Andressa estaria disposta a entrar no reality da Globo para recuperar o dinheiro doado à sua ex-religião.

Boninho está aproveitando a onda da forte repercussão de A Fazenda 12 para atiçar os fãs do BBB. Em 2020, a Globo apostou na fórmula de misturar a anônimos com “celebridades” e obteve uma resposta muito satisfatória. A ideia é repetir o formato. Além disso, a emissora dos Marinhos também irá esticar mais o seu principal produto comercial do primeiro semestre, isso significa que o BBB 21 poderá ter mais de cem episódios ficando quase quase quatro meses no ar.