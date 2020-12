O ex-integrante do BBB 20, Victor Hugo foi internado às pressas, após exames o jornalista foi diagnosticado com Covid-19. Segundo informações do hospital, localizado em Maceió, o quadro clínico do Victor é estável e ele segue tomando medicação e reagindo bem, segundo sua mãe.

Victor Hugo protagonizou momentos inusitados dentro do BBB 20, um deles foi criar um “trisal” com Gui Napolitano e Gabi Martins. O jornalista também ficou marcado por participar de uma briga com Manu Gavassi, após informações desencontradas, a cantora chegou o agarrar pelo colarinho. Vem saber o que rolou com Victor.

Ex-Integrante do BBB é Internado com Coronavírus

O participante do BBB 20, Victor Hugo está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió. Segundo informações do próprio hospital, Victor deu entrada na última sexta-feira, 18. Após exames o jornalista foi diagnosticado com coronavírus.

Victor decidiu procurar hospital assim que os primeiros sintomas fora apresentados. Natural de Imperatriz, no Maranhão, o BBB estava em Maceió onde participou de uma evento nos últimos dias que reuniu alguns digitais influencers.

Segundo a mãe de Victor Hugo, o jornalista está bem:“Hoje à tarde saiu o resultado e o médico disse que é covid. Mas ele está bem, graças a Deus. Está internado tomando medicação, mas reagindo bem” disse Ivagna Maria Bezerra.

O hospital onde o BBB está internado também emitiu uma nota oficial comunicando o estado clínico do paciente.

O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no Hospital Metropolitano de Alagoas, na última sexta-feira, com um quadro de suspeita de Covid-19. Victor Hugo realizou o teste PCR para o novo coronavírus na instituição, testando positivo para a mesma, o quadro clínico do paciente segue estável.

Uma das convidadas desse evento realizado em Maceió o qual Victor participou foi a digital influencer Tatiane Melo, namorada do também ex-integrante do BBB 20, Babu Santana. Nas últimas semanas Babu também foi diagnosticado com coronavírus.

Passagem Pelo BBB

Vale lembrar que a passagem de Victor Hugo no BBB contou com polêmicas e brigas. O jornalista “construiu” um trisal ao lado de Gui Napolitano e a cantora Gabi Martins. Ele chegou a brigar com Flay que tentou alerta-lo que ele estava “imaginando coisas.”

Ele também protagonizou uma briga com Manu Gavassi, que chegou a acusa-lo de fofoqueiro e o puxou pelo colarinho. Ao enfrentar um paredão junto com Manu e Babu, Victor Hugo acabou eliminado no sétimo paredão do BBB 20.

Fora do reality da Globo, Victor Hugo agradeceu o convite pela participação.

Gente, muito obrigado. Eu vivi um sonho aqui. Foi muito importante cada momento. Eu queria muito estar aqui. E eu me joguei com tudo. E eu vivi cada momento como se fosse o último. E tinha que chegar o último.

Victor também é formado em psicologia e chegou a cantar junto com os pais em uma banda de forró.

Gizelly Bicalho Revela Que Está Com Depressão

O ano de 2020 foi bem estranho para grande parte dos brasileiros e pessoas de todo mundo. A pandemia atrapalhou planos de várias pessoas que pretendiam trabalhar muito, estudar, viajar e fazer outras coisas. Isso provocou uma crise de ansiedade em muita gente, o que pode ser sinal de uma depressão. Foi o que aconteceu com a ex-integrante do BBB 20, Gizelly Bicalho.

Apesar de iniciar o ano dentro da casa mais vigiada do Brasil, Gizelly Bicalho não escapou do julgamento de boa parte das pessoas que tem preconceito contra ex-integrantes do BBB ou qualquer reality show. Dentro da casa, a advogada já se mostrava preocupada com os desdobramentos e os impactos que sua participação no programa causariam em sua carreira profissional.

Gizelly Bicalho não contou o que motivou suas crises de ansiedade, mas revelou que isso desencadeou o diagnóstico de depressão, doença que ela já enfrentou há algum tempo.

De outubro pra cá eu tiver crises de ansiedade, foram muitas e na última semana foi diagnosticada com depressão de novo, estou tomando meus remédios e com as pessoas q amo sempre cmigo, não contei para ninguém, mas tô aqui todo dia forte, firme e com ela me acolhendo todo dia.

Fora do BBB, a advogada ainda falou que viveu “dias de trevas” nas últimas semanas, mas que está fazendo o tratamento como lhe foi recomendado.